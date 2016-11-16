Токаев рассказал о проблемах человечества и роли Казахстана в их решении

Политика
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Талгат Исенов
Фото с сайта Parlam.kz
Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании "Астанинского клуба"  рассказал об основных проблемах человечества и обозначил роль нашей страны в их решении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Парламента РК.

Токаев для начала отметил, что мир кардинально изменился и заявил про усиление региональных организаций, таких как БРИКС, ШОС, АСЕАН и т.д.

"Теперь с позицией региональных структур нельзя не считаться.  Многополярность стала необратимой тенденцией в современном мире. Что касается ШОС, то эта организация с ее универсальной повесткой дня играет возрастающую роль в международных отношениях и становится все более привлекательной, о чем свидетельствует скорое вступление в нее Индии, Пакистана, Ирана и, возможно, других государств", – сказал глава Сената.

Он подчеркнул, что 25 лет назад – на заре независимости РК – международный терроризм только поднимал свою голову.

"Сейчас же это главная опасность глобальной безопасности. Искоренить терроризм вполне возможно, но для этого необходимо объединить усилия, чего, к сожалению, пока не происходит, как видно на примере Сирии. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил в ООН с инициативой создания Глобальной антитеррористической сети для консолидации усилий государств мира в борьбе с этим злом", – напомнил Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Сената особо отметил, что в "нынешнее неспокойное время мы обоснованно выражаем обеспокоенность по поводу кибербезопасности, что связано с ускоренным развитием высоких технологий".

"Можно с уверенностью сказать, что научно-технологический прорыв за четверть века полностью преобразил жизнь землян. На заре нашей независимости мы не могли себе представить, какое распространение получат Фейсбук, Твиттер и другие социальные сети. А после "арабской весны" появилось понятие "интернет-революции". 

Неожиданная победа Дональда Трампа выявила преимущества социальных сетей над традиционными СМИ", – акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев.

Спикер отметил, что в течение четверти века весь мир, и в том числе Казахстан, пережил три финансовых кризиса.

"Теперь понятно, что подобного рода потрясения будут повторяться с регулярной частотой, что может поставить под вопрос стабильность мировой экономики на ближайшую перспективу. Поэтому понадобятся совершенно новые, по-настоящему инновационные подходы к решению экономических проблем, которые нужно отделить от политики.

Конфликты и противоречия существуют не только между основными религиями, но и внутри конфессий: между шиитами и суннитами, православными и католиками. В этих условиях сохраняет актуальность инициатива Президента Казахстана о созыве Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Все религиозные лидеры получили возможность сесть за один стол вместе с крупными политиками, включая глав государств, правительств, международных организаций, чтобы попытаться внести свой вклад в ликвидацию угроз мировому порядку", – заметил Токаев.

Глава Сената подчеркнул, что сохраняет особую актуальность вопрос о ядерном разоружении и нераспространении.

"Президент Казахстана последовательно выступает за снижение ядерной угрозы. Будучи мудрым и прагматичным политиком, он понимает, что в современных условиях трудно добиться полного ядерного разоружения, но надо сделать все, чтобы добиться нераспространения оружия массового уничтожения, прежде всего ядерного. Представьте себе, что такое оружие попадет в руки террористических организаций как ИГИЛ, "Боко Харам", "Аш-Шабаб", "Аль-Кайеда" или движение "Талибан". Тогда наступит мировая катастрофа", – представил негативный вариант развития событий спикер.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас мир стоит на пороге качественно нового прорыва в научно-технологической сфере.

"В ближайшие четверть века весь мир полностью переформатируется. Изменится не только быт людей, но и их мировоззрение. В отрыв уйдет очень малочисленная группа самых развитых государств, которые выступят в качестве технологического локомотива. За ними вдогонку устремятся среднеразвитые страны, способные скопировать и усвоить научно-технические достижения. Но основная часть государств может оказаться на обочине развития со всеми вытекающими для мировой безопасности последствиями. С научно-техническим прогрессом резко возрастет безработица: с нынешних 200 миллионов она перевалит за 1 миллиард человек, что тоже будет иметь тяжелые последствия для благополучного и безопасного развития мира. Задача обеспечения благополучия наших граждан может быть решена путем международного экономического сотрудничества. Огромную роль здесь играет китайский проект "Экономического пояса Шелкового пути". Соответствующая инициатива была изложена Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году во время визита в Астану. Казахстан будет делать все, чтобы на своей территории успешно реализовать этот стратегический проект. На достижение этой цели ориентирована уникальная по своим масштабам программа "Нұрлы жол". Вышеуказанные некоторые проблемы, на мой взгляд, заслуживают внимания экспертов, политологов и государственных деятелей с точки зрения осмысления нашего общего будущего", – заключил Токаев.

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