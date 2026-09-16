Токаев: Развитие транспортно-логистического потенциала – в приоритете

Об этом Глава государства заявил на первом саммите «Центральная Азия – Республика Корея», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По его мнению, в условиях глубоких изменений в глобальной цепочке поставок возросла роль Центральной Азии как важного связующего звена между Востоком и Западом.

«Казахстан ставит задачу увеличить совокупные объемы транзитных перевозок через свою территорию до 100 млн тонн. В данном контексте особое внимание придаем развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, его часто называют Средним коридором. За последние 6 лет объемы грузоперевозок по этому коридору выросли в 5 раз. В обозримой перспективе мы намерены увеличить его пропускную способность до 20 млн тонн. На наш взгляд, можно обеспечить интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP. В этой системе координат Корея осуществляет мультимодальные перевозки в Центральную Азию через казахско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган. Полагаю, можно объединить потенциалы этих маршрутов и сформировать сквозную транспортно-логистическую цепочку от Кореи через Центральную Азию в Европу. В этом ключе большие перспективы открываются в тесном сотрудничестве между портом Пусан и казахстанскими портами на Каспии в части обмена передовым опытом и информацией», – считает Глава государства.

Отметив важность энергетической безопасности, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан входит в число ведущих мировых производителей углеводородов с ежегодным объемом добычи около 100 млн тонн нефти.

«Мы готовы к расширению сотрудничества в этой сфере, включая возобновление поставок энергоресурсов в Корею. Одновременно видим широкие возможности для наращивания взаимодействия в геологоразведке и освоении новых участков недр. Положительный опыт имеется. К примеру, корейская национальная компания KNOC успешно осваивает нефтяные месторождения в Казахстане. Hyundai Engineering в составе консорциума примет участие в строительстве крупного газоперерабатывающего завода. Большие перспективы открывает глубокая переработка сырья. Казахстан активно развивает нефтегазохимию, включая производство полипропилена, полиэтилена и приглашает корейские компании к созданию новых производств с высокой добавленной стоимостью. Глобальный энергетический переход актуализирует вопросы развития атомной промышленности. Мы готовы к более тесному сотрудничеству с компаниями KHNP и Doosan Enerbility в области ядерных технологий», – сказал Президент Казахстана.

Глава государства также выразил заинтересованность в изучении опыта Кореи в развитии водородной энергетики. По его словам, в этом направлении прорабатывается ряд совместных инициатив, включая «Зеленый энергетический комплекс» в Восточно-Казахстанской области.

«Считаю важным перейти к практической реализации пилотных проектов по производству и применению чистого водорода. При этом уголь сохраняет важную роль в энергетической безопасности Казахстана. Запасы страны составляют порядка 33 млрд тонн, а угольная генерация обеспечивает свыше 60% производства электроэнергии. Поэтому внедрение передовых технологий «чистого угля» является ключевым приоритетом. Приглашаю корейский бизнес, включая компании Doosan, KEPCO E&C и Midland Power, к реализации совместных проектов по модернизации угольной генерации, внедрению технологий управления выбросами», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.