Токаев: Развитие транспортно-логистического потенциала – в приоритете

Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на первом саммите «Центральная Азия – Республика Корея», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По его мнению, в условиях глубоких изменений в глобальной цепочке поставок возросла роль Центральной Азии как важного связующего звена между Востоком и Западом.

«Казахстан ставит задачу увеличить совокупные объемы транзитных перевозок через свою территорию до 100 млн тонн. В данном контексте особое внимание придаем развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, его часто называют Средним коридором. За последние 6 лет объемы грузоперевозок по этому коридору выросли в 5 раз. В обозримой перспективе мы намерены увеличить его пропускную способность до 20 млн тонн. На наш взгляд, можно обеспечить интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP. В этой системе координат Корея осуществляет мультимодальные перевозки в Центральную Азию через казахско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган. Полагаю, можно объединить потенциалы этих маршрутов и сформировать сквозную транспортно-логистическую цепочку от Кореи через Центральную Азию в Европу. В этом ключе большие перспективы открываются в тесном сотрудничестве между портом Пусан и казахстанскими портами на Каспии в части обмена передовым опытом и информацией», – считает Глава государства.

Отметив важность энергетической безопасности, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан входит в число ведущих мировых производителей углеводородов с ежегодным объемом добычи около 100 млн тонн нефти.

«Мы готовы к расширению сотрудничества в этой сфере, включая возобновление поставок энергоресурсов в Корею. Одновременно видим широкие возможности для наращивания взаимодействия в геологоразведке и освоении новых участков недр. Положительный опыт имеется. К примеру, корейская национальная компания KNOC успешно осваивает нефтяные месторождения в Казахстане. Hyundai Engineering в составе консорциума примет участие в строительстве крупного газоперерабатывающего завода. Большие перспективы открывает глубокая переработка сырья. Казахстан активно развивает нефтегазохимию, включая производство полипропилена, полиэтилена и приглашает корейские компании к созданию новых производств с высокой добавленной стоимостью. Глобальный энергетический переход актуализирует вопросы развития атомной промышленности. Мы готовы к более тесному сотрудничеству с компаниями KHNP и Doosan Enerbility в области ядерных технологий», – сказал Президент Казахстана.

Глава государства также выразил заинтересованность в изучении опыта Кореи в развитии водородной энергетики. По его словам, в этом направлении прорабатывается ряд совместных инициатив, включая «Зеленый энергетический комплекс» в Восточно-Казахстанской области.

«Считаю важным перейти к практической реализации пилотных проектов по производству и применению чистого водорода. При этом уголь сохраняет важную роль в энергетической безопасности Казахстана. Запасы страны составляют порядка 33 млрд тонн, а угольная генерация обеспечивает свыше 60% производства электроэнергии. Поэтому внедрение передовых технологий «чистого угля» является ключевым приоритетом. Приглашаю корейский бизнес, включая компании Doosan, KEPCO E&C и Midland Power, к реализации совместных проектов по модернизации угольной генерации, внедрению технологий управления выбросами», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

«Республика Корея – один из лидеров глобальной технологической гонки. Казахстан также стал активным участником цифровой трансформации. В Астане открыт международный центр Аlem.ai, запущены суперкомпьютеры, начал работу специализированный университет искусственного интеллекта. Реализуется ряд совместных инициатив с Кореей. В частности, в Туркестане открыт Университет Woosong, в Кызылорде создан Институт искусственного интеллекта совместно с SeoulTech. Прорывным проектом нашего партнерства станет открытие в Alatau City филиала KAIST (Корейского университета передовых технологий) – одного из ведущих технологических университетов мира.

В этом году начал работу центр предиктивной аналитики и форсайта AI SilkNet, созданный совместно с Корейским институтом научно-технической информации. На мой взгляд, следует объединить под его эгидой научные учреждения, университеты и технологические компании наших стран. Казахстан готов задействовать потенциал Международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai с целью реализации совместных инициатив. Считаю также важным запустить в партнерстве с Кореей региональную программу AI Talent для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта для стран Центральной Азии. Это позволит сформировать новое технологическое пространство, стимулирующее экономический рост и научный прогресс», – добавил Глава государства.

#Токаев #энергетика #Южная Корея #саммит

Популярное

Все
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Готовы к Лиге наций
Для здоровья пациентов
Творчество дарит надежду
Жилищные перспективы
Какими нас увидит искусственный интеллект?
А вдруг актеров заменят роботы?..
Восемь медалей из Еревана
Помогут с водопроводом
Поздравили ветерана со 101-летием
Точно в цель!
Укрепляем связи
Помощь – только нуждающимся
От первого склона – к олимпийской вершине
Сберечь теплые отношения и традиции
Вырубку более 500 сосен и берез расследуют в Акмолинской области
Инвестштаб при Правительстве решил проблемные вопросы по проектам стоимостью свыше $154 млрд
Олжас Бектенов провел совещание о ходе подготовки к отопительному сезону
Конкурс для AI-талантов объявили в Казахстане
В Карагандинском гарнизоне началось учение «Айбалта-2026»
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Время белых полей
Ваше плодородие, госпожа наука!
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Зерновые «гавани» вдали от морей
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Когда кругом адское пекло
Поставить точный диагноз
Исправлять недоделки не торопятся
Жатва в разгаре
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Мы ценим дружбу с Китаем – Токаев дал интервью агентству Синьхуа
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Убрано более половины площадей
Холодильники с юга
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса

Читайте также

Ряд документов подписали Казахстан и Корея
Касым-Жомарт Токаев и Ли Чжэ Мён провели переговоры в расши…
Токаев – Президенту Кореи: Планы у нас весьма амбициозные
Токаева торжественно встретили в резиденции Президента Респ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]