Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Алматы, передает Kazpravda.kz
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"В ходе визита в южную столицу Президент Казахстана ознакомится с новым филиалом городской клинической инфекционной больницы и проведет беседу с медицинскими работниками, также запланировано посещение образовательных, индустриальных и инфраструктурных объектов", - сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.
Кроме того, по его данным, Касым-Жомарт Токаев проведет в Алматы ряд встреч с общественными деятелями и членами НСОД.