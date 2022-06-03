Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Токаев: ШОС – наиболее успешная среди международных организаций

Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, прибывшего в Казахстан с первым официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Собеседники обсудили взаимодействие Казахстана с ШОС по таким приоритетным направлениям, как обеспечение региональной безопасности, развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Также были затронуты ключевые аспекты деятельности Организации в условиях современной геополитической ситуации.

Приветствуя Чжан Мина, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Генеральный секретарь ШОС вступил в должность на фоне сложной геополитической ситуации, в этих условиях Организация должна играть особую роль.

"Казахстан является активным участником нашей Организации. Выступая на саммите ШОС в Бишкеке, я заявил о том, что эта Организация является наиболее успешной среди международных организаций, существующих на международной арене", – сказал Глава нашего государства.

Президент также акцентировал внимание на уникальности повестки дня ШОС, которая затрагивают широкий спектр проблем.

"Показательно, что Шанхайская организация сотрудничества не является конфронтационной по своей сути, она настроена на конструктив, на развитие сотрудничества между государствами-участниками. Эта Организация также нацелена на то, чтобы внести свой большой вклад в оздоровление международной ситуации. Поэтому Казахстан и далее будет активно участвовать в работе ШОС, и вносить свой посильный вклад в укрепление ее потенциала", – подчеркнул лидер Казахстана.

Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ШОС за формирование миссии наблюдателей на предстоящий в нашей стране общенациональный референдум.

В свою очередь Чжан Мин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за доверие и поддержку при принятии решения совместно с другими лидерами ШОС о его назначении на пост Генерального секретаря Организации. Он заверил Президента в том, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления потенциала Организации и сотрудничества с государствами-членами.

Дипломат высоко оценил успехи Казахстана в социально-экономическом развитии и проводимые под руководством Президента масштабные реформы. Чжан Мин подчеркнул значительный вклад и активное участие нашей страны в развитии потенциала Организации.

Во время беседы Генеральный секретарь ШОС также проинформировал Президента о подготовке к очередному заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое планируется провести в сентябре в Самарканде.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Популярное

Все
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Как ухаживают за самым большим флагом Казахстана
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Казахстан стоит на пороге масштабных свершений – Жансеит Туймебаев
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Референдум в Казахстане: и политика, и экономика
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Первым делом – самолеты
Работа с маленькими людьми – это не только сплошное умиление, но и серьезная нагрузка
Наша интеллектуальная собственность
Игрушки для взрослых
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Служить будем рады!
Металл покоряется умелым
О главном – о любви
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Как повышают зарплаты казахстанцам, рассказал вице-премьер Тугжанов
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Эхо «большого террора»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанско-кыргызской границе
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
Косшы: статус города и реалии пригорода
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"

Читайте также

Президент
Президент выступит с обращением к казахстанцам в связи с ре…
Президент
Токаеву доложили о ходе расследования январских событий
Президент
Предстоящий референдум является прорывом – глава ОБСЕ
Президент
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной акаде…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]