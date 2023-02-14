Токаев: Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации

Президент
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Глава государства посетил Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Президент посетил Академию гражданской защиты – единственный в стране вуз, осуществляющий подготовку кадров в области защиты от чрезвычайных ситуаций. В стенах учебного заведения Касым-Жомарт Токаев провел встречу с офицерами и курсантами.

Говоря о роли академии, глава государства подчеркнул, что обеспечение безопасности и благополучия граждан – священный долг и важнейший приоритет.

«Огромное доверие и высокая ответственность возлагаются, в первую очередь, на спасателей-профессионалов. Служба гражданской защиты – очень важная сфера. В последнее время в мире участились чрезвычайные происшествия. Население должно быть готово к действиям в случае таких происшествий. Поэтому труд работающих здесь специалистов приобретает особое значение. Академия – единственное в Казахстане учебное заведение, которое выпускает профессиональных спасателей. За четверть века здесь подготовлено 6 тысяч специалистов. Сегодня они с честью исполняют свой долг во всех регионах нашей страны. В народе не зря говорят: «Беда всегда приходит нежданно». Прошлой осенью несколько регионов серьезно пострадали вследствие масштабных пожаров. В этот критический момент первыми на помощь пострадавшим пришли именно спасатели», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

На днях по поручению президента в братскую Турцию, пострадавшую от разрушительного землетрясения, была направлена группа казахстанских спасателей и медиков.

«Среди них есть и специалисты из Акмолинской области – 18 человек. Наши спасатели помогли многим людям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину все они будут представлены к наградам», – заявил глава государства.

Как сказал президент, у спасателей сложная и опасная профессия, поэтому в этой сфере работают поистине смелые и отважные люди.

«Спасателям во время службы нередко приходится проявлять подлинный героизм. Во имя жизни других людей порой они жертвуют собственной жизнью. Один из них – выпускник вашей Академии Аскар Забикулин. Имена героев останутся в памяти народа. Мы никогда не предадим забвению их подвиги», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. По его мнению, в этом вопросе очень важно перенимать передовой мировой опыт и внедрять современные технологии. Особое внимание следует уделить качественной подготовке спасателей, в которой ключевую роль играют командиры и преподаватели.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению Правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы академии. В частности, запланировано строительство общежития и учебного корпуса. Он также отметил, что государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей.

В завершение глава государства выразил уверенность в том, что выпускники академии будут преданно служить на благо народа Казахстана и пожелал им дальнейших успехов.

По поручению президента в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.

Академия, ежегодно выпускающая более 150 офицеров, в 2021 году была аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности. В рамках межправительственных соглашений предусмотрено выделение квот для обучения в вузе граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Президенту продемонстрировали аварийно-спасательное и учебное оборудование. В академии разработаны тренажеры-симуляторы, позволяющие курсантам в аудиторных условиях получать и совершенствовать практические навыки. Это оборудование позволяет с помощью 3D-моделирования определять состояние пожарной безопасности объектов.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность оснащения материально-технической базы учебного заведения новейшим современным оборудованием.

 

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