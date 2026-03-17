Фото: пресс-служба Президента РК

В мероприятии, состоявшемся в Акорде, приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, Государственный советник Ерлан Карин, руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, члены Правительства, руководители центральных государственных органов, акимы областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента, а также члены Конституционной комиссии и Общенациональной коалиции.

Почетный караул торжественно внес новую Конституцию Республики Казахстан, был исполнен Государственный гимн.

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги республиканского референдума по проекту новой Конституции.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью Конституцию РК и подписал Указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года».