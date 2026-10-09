Токаев: Следует создать портфель флагманских индустриально-технологических проектов СНГ

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на заседании Совета глав государств – участников СНГ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Далее он проинформировал участников саммита о том, что одновременно Казахстан создает сеть приграничных индустриально-торговых центров на российском направлении, на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном.

На значительной части пространства СНГ формируется современная инфраструктура для развития деловых связей и запуска новых производств.

«Теперь предстоит выполнить задачу раскрытия имеющегося потенциала, другими словами, сокращать необоснованные, искусственно созданные барьеры во взаимной торговле, расширять рынок услуг, создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций. Логичным продолжением данной работы должна стать реализация крупных совместных инициатив под эгидой Содружества. В этой связи предлагаю сформировать Портфель флагманских индустриально-технологических проектов СНГ на 2027-2030 годы. На мой взгляд, желательно сконцентрироваться на выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит создать новые точки роста для наших экономик. В то же время, понимая сложность данной задачи, Казахстан будет придерживаться прагматичной, реалистичной позиции, не отказываясь от эффективного использования уже имеющихся преимуществ и достижений в экономической сфере. К этой работе необходимо привлечь институты развития, финансовые организации и бизнес», – сказал Президент.

Еще одним перспективным направлением для расширения сотрудничества в речи было названо развитие транспортных связей и укрепление транзитного потенциала. Для Казахстана приоритетными являются коридоры Север – Юг, Западный Китай – Западная Европа, а также Транскаспийский маршрут. Их органичная взаимосвязанность позволит значительно повысить эффективность всей системы континентальных перевозок. Данной цели служит Концепция сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территории стран – участниц СНГ, которая была утверждена в мае текущего года по инициативе нашей страны.

«Казахстан вносит конкретный вклад в реализацию упомянутой Концепции. В августе дан старт строительству новой Арало-Каспийской магистрали общей протяженностью свыше полутора тысяч километров. С вводом в строй данного стратегического проекта автодорожный маршрут из Китая в Европу сократится примерно на тысячу километров, а сроки доставки транзитных грузов – до трех суток. Продолжается работа и по другим крупным проектам. Все большую роль играет так называемая «мягкая инфраструктура» – цифровизация перевозок, электронный документооборот и согласованность процедур на границах. Приоритетная задача – это формирование «единого цифрового коридора». По нашему предложению внедрен электронный обмен разрешительными документами с Узбекистаном и Кыргызстаном. Такая же работа ведется с Россией и Беларусью. Совместно с российской стороной в мае текущего года запущены первые трансграничные грузовые беспилотные перевозки. Считаю практически целесообразным масштабировать наиболее эффективные решения на всем пространстве СНГ», – отметил Глава государства.

#Казахстан #Токаев #СНГ

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