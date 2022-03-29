Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о созыве двух сессий Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
О созыве тридцатой сессии Ассамблеи народа Казахстана
1. Созвать тридцатую сессию Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вместо выбывшего, 28 апреля 2022 года в городе Нур-Султане.
2. Правительству Республики Казахстан принять меры по организации проведения тридцатой сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 28 марта 2022 года
№ 292
О созыве тридцать первой сессии Ассамблеи народа Казахстана
1. Созвать тридцать первую сессию Ассамблеи народа Казахстана 29 апреля 2022 года в городе Нур-Султане с повесткой дня "Единство народа – основа обновленного Казахстана".
2. Правительству Республики Казахстан принять меры по организации проведения тридцать первой сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 29 марта 2022 года
№ 295