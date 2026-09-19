Токаев: «Таза Қазақстан» – это залог светлого будущего нашего государства

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По словам Главы государства, сегодняшняя высадка деревьев в этом парке объединила всех нас ради достижения общей благородной цели. Безусловно, это очень важное и полезное для нашего общества и страны дело.

«Выражаю всем искреннюю благодарность за неизменную поддержку политики государства. Для меня молодые люди, которые содействуют таким благородным начинаниям, являются истинными патриотами. Действительно, настоящая любовь к Родине и родному краю всегда начинается с малого – с заботы о собственном доме, селе и городе. Неслучайно народная пословица гласит: «Бір тал кессең, он тал ек» («Если срубишь одно дерево, посади десять»). Забота о природе, бережное отношение к окружающей среде – эти высокие качества являются неотъемлемой частью образа жизни нашей нации. Их в качестве бесценного наследия и доброго завета оставили нам наши предки. Эти принципы поведения получили признание и были зафиксированы в нашей Новой Конституции. В этом и заключается особое общественное и историческое значение реализуемого всеми нами общенационального проекта «Таза Қазақстан». Нам предстоит сформировать в обществе высокую экологическую культуру. Хочу еще раз повторить: это крайне важная задача, обозначенная в Конституции. «Таза Қазақстан» – это залог нашего светлого будущего. Это не просто лозунг, это магистральный путь к светлому будущему нашего государства. Понятия цивилизации, созидания и прогресса абсолютно несовместимы с грязью и бескультурьем. Это очевидно. В конечном счете, вся наша созидательная работа ведется во имя подрастающего поколения», – отметил Президент.

Также он добавил, что каждый гражданин нашей страны должен и сегодня, и в будущем жить в комфорте и чистоте в «Таза Қазақстан». Однако такая благоприятная обстановка не возникает сама по себе – ее формирование напрямую зависит от мировоззрения и поведения граждан. Только так возможно укрепить международный авторитет нашего народа и всей страны, обеспечить рост инвестиционной привлекательности.

«В своих выступлениях я неизменно призываю рассматривать понятие чистоты в широком смысле. Если у человека искренние помыслы и благие намерения, то и его поступки будут достойными. Чистота начинается, прежде всего, с каждого из нас. В лице таких молодых людей, как вы, я вижу подлинный пример ответственных граждан с чистыми сердцами. Если рассматривать значение слова «чистота» в более широком смысле, то грязь никогда не возьмет верх над чистотой, чистота обязательно победит. Это непреложный закон жизни», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, цель проекта «Таза Қазақстан» – благоустроить наше государство, укрепить единство и солидарность, объединив народ вокруг общей цели. Сегодня масштабными акциями охвачены все регионы.

«С начала года по всей стране проведено более 600 различных экологических мероприятий. В этой важной деятельности приняли участие 7 миллионов граждан, очищено более 130 тысяч гектаров земли, посажено 1,3 млн деревьев. Достигнуты неплохие результаты, действительно, проводится большая работа. Все это – проявление чистых намерений, истинной сопричастности и, самое главное, усердного труда наших соотечественников во благо Родины. В этой связи хочу поблагодарить всех, кто активно поддержал общенациональную акцию «Таза Қазақстан». Такие по-настоящему патриотичные граждане достойны признания со стороны государства. Они непременно будут отмечены высокими наградами в преддверии юбилея Независимости», – говорится в обращении.

По словам Касым-Жомарта Токаева, «Таза Қазақстан» – не просто общенациональная инициатива, это осознанный выбор нашего народа.

«Таза Қазақстан» по праву можно назвать уникальным проектом, способствовавшим прогрессивным изменениям в общественном сознании и национальной идентичности. Благодаря этой акции в обществе формируются совершенно новые качества и ценности. Но мы не можем сидеть сложа руки и довольствоваться достигнутым. Если мы хотим стать прогрессивной страной, мы должны двигаться только вперед. Перед нами стоит еще немало важных целей и задач. Мы должны вывести акцию «Таза Қазақстан» на качественно новый уровень. Считаю необходимым разработать национальный стандарт чистоты. Это требование времени», – заключил Президент.