Об этом Глава государства заявил на Международной конференции AI Journey 2026 в Москве, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«В новой Конституции, вступившей в законную силу 1 июля этого года, развитие науки и инноваций объявлено стратегическим направлением, а знания и прогресс – основными ценностями государства. Именно поэтому рассматриваем форум важным, актуальным для Казахстана, о чем свидетельствует и состав нашей делегации. Это руководители профильных государственных органов, представители крупного бизнеса и IT-сообщества, заинтересованные в расширении взаимодействия с российскими партнерами. Казахстан и Россию объединяют многовековая дружба, общая история, прочные экономические отношения и разносторонние гуманитарные связи. Убежден, сотрудничество в сфере передовых технологий станет основным направлением казахстанско-российского стратегического партнерства», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что мир уже находится на пороге новой научно-индустриальной революции, которая неизбежно приведет к кардинальным изменениям в глобальной экономике и в самом мировоззрении людей и целых государств.

«Искусственный интеллект уже сейчас перестал выполнять функцию только автоматизации отдельных производственных и мыслительных, или, как сейчас принято говорить, когнитивных процессов, но, по сути, стал неотъемлемой частью технологической инфраструктуры. Показательно, что в текущем году мировые расходы на искусственный интеллект могут составить около 2,7 трлн долларов, причем более 1,5 трлн уйдет на развитие именно цифровой инфраструктуры. В исследовании Стэнфордского университета 88 процентов опрошенных организаций заявили, что используют искусственный интеллект в практической деятельности на ежедневной основе. Два года назад этот показатель составлял 55 процентов. Мои достаточно частые встречи с руководителями крупнейших технологических компаний, недавно я имел встречу с Дженсеном Хуангом, руководителем NVIDIA, имел встречи и с российскими компаниями, подтверждают мнение, что происходящие изменения имеют долгосрочный характер, и они, по сути, необратимы», – заметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что технологическая трансформация происходит в условиях геополитической напряженности и дефицита доверия между государствами.

«Можно говорить о появлении принципиально новой геотехнологической карты мира, в которой доступ к передовым разработкам, вычислительным мощностям и квалифицированным кадрам становится определяющим фактором конкурентоспособности и безопасности государств. Попытки ограничить международное научное взаимодействие, сосредоточить критически важные технологии в руках узкого круга участников этого процесса чреваты усилением глобального технологического неравенства. Считаем крайне важным не допустить появления новых разделительных линий, обеспечить надлежащие условия для осуществления взаимовыгодного научно-технологического сотрудничества», – сказал Глава государства.

Президент заявил, что Казахстан поставил своей стратегической целью превращение страны в полноценное цифровое государство, причем в достаточные короткие сроки.