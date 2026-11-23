Сегодня стало известно о возвращении Дженсена Хуанга на пост президента и генерального директора Nvidia, сообщает Kazpravda.kz

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До того как 23 ноября совет директоров Nvidia объявил о восстановлении Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора компании, о нём публично высказывались президенты Казахстана и США. Кроме того, по словам Дональда Трампа, высокую оценку таланту Хуанга дал и председатель КНР Си Цзиньпин.

19 ноября, выступая на III Форуме стратегических партнёров в Астане, Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил сотрудничество Казахстана с американской технологической компанией NVIDIA. Он отметил продуктивный характер взаимодействия и поблагодарил Дженсена Хуанга за визит в Астану, назвав его выдающимся инженером и настоящей легендой.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, прямо выступил за возвращение Хуанга на пост главы Nvidia. Ещё 16 ноября он заявил, что не возражал бы против такого решения, отметив, что предприниматель, по его мнению, усвоил важный урок.

20 ноября Трамп вновь высказался в поддержку Хуанга, призвав компанию принять его извинения и позволить ему вернуться к работе. Американский президент подчеркнул значимость предпринимателя для технологической отрасли США и заявил, что тот заслуживает второго шанса.

Кроме того, Трамп рассказал, что обсуждал Дженсена Хуанга с председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи в Китае. По словам американского президента, китайский лидер также высоко оценил предпринимателя, назвав его талантливым человеком.

Уже 23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора корпорации.