Токаев: Цель конституционной реформы - заложить прочный фундамент дальнейшей политической модернизации страны

В ходе внеочередного XXIII съезда партии "Amanat" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил цель конституционной реформы, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Чуть больше месяца назад в послании народу я представил масштабную программу политических реформ. Она активно обсуждалась в обществе и всестороннее анализировалась экспертами, в том числе, на площадке партии "Amanat". В целом, программа получила широкую поддержку среди граждан, как вполне достойный ответ на назревший годами социальный запрос. Поэтому, по моему поручению без промедления была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию. Понятно, что без изменений в основной закон эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна", – сказал Президент.

Токаев отметил, что цель конституционной реформы - заложить прочный фундамент дальнейшей политической модернизации страны.

"На прошлой неделе проект поправок был направлен в Конституционный совет. За основу были взяты предложения рабочей группы. Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов нового Казахстана", – резюмировал Глава государства.