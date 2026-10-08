Токаев: У Казахстана – высокий логистический потенциал

«В ближайшем будущем можно связать их между собой, чтобы выстроить региональные цепочки добавленной стоимости. У нас имеются все условия для расширения взаимодействия в сфере инвестиций, энергетики, промышленности и по другим стратегическим направлениям», – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно развивает свою транспортную инфраструктуру, создает новые возможности для укрепления региональной связанности.

«Завершается строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, в следующем году откроется сообщение по маршруту Бахты – Аягоз. И это достаточно важный маршрут, если не сказать стратегический по-своему характеру. Начата реализация масштабного автодорожного проекта «Арало-Каспийская магистраль», который свяжет Китай с Каспийским морем и далее с европейскими рынками.

Убежден, что масштабная модернизация транспортной инфраструктуры Казахстана будет способствовать повышению транзитной роли всего региона. Особое значение придается развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Динамика последних лет наглядно свидетельствует о растущей востребованности этого, как его часто называют, Среднего или Срединного коридора. Для Казахстана особую актуальность сохраняет маршрут Север-Юг в сотрудничестве с Россией», – сказал Глава государства.