Токаев: У Казахстана – высокий логистический потенциал

Президент,Логистика
Айман Аманжолова
корреспондент

На 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, Глава государства указал на имеющиеся большие перспективы в работе торгово-логистических комплексов и центров промышленной кооперации, создаваемых в приграничных зонах государств региона, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«В ближайшем будущем можно связать их между собой, чтобы выстроить региональные цепочки добавленной стоимости. У нас имеются все условия для расширения взаимодействия в сфере инвестиций, энергетики, промышленности и по другим стратегическим направлениям», – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно развивает свою транспортную инфраструктуру, создает новые возможности для укрепления региональной связанности.

«Завершается строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, в следующем году откроется сообщение по маршруту Бахты – Аягоз. И это достаточно важный маршрут, если не сказать стратегический по-своему характеру. Начата реализация масштабного автодорожного проекта «Арало-Каспийская магистраль», который свяжет Китай с Каспийским морем и далее с европейскими рынками.

Убежден, что масштабная модернизация транспортной инфраструктуры Казахстана будет способствовать повышению транзитной роли всего региона. Особое значение придается развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Динамика последних лет наглядно свидетельствует о растущей востребованности этого, как его часто называют, Среднего или Срединного коридора. Для Казахстана особую актуальность сохраняет маршрут Север-Юг в сотрудничестве с Россией», – сказал Глава государства.

#Казахстан #Азербайджан #ЦА #логистика

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