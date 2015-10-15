Токаев усомнился в действии закона о местной полиции
Жания Уранкаева
Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев выразил сомнения в действии закона о местной полиции, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сомнения остаются. Думаю, что самое плохое в системе управления – это двойное подчинение. Поэтому мы, конечно, согласимся с вариантом Правительства, но думаю, что в будущем придется возвращаться к этому вопросу", – заявил Токаев.
Согласно концепции законопроекта, местная полицейская служба структурно будет входить в единую систему органов внутренних дел, а ее сотрудники, равно как и сотрудники иных подразделений, будут иметь единый правовой статус, включая условия прохождения службы, социальные и правовые гарантии. При этом предусматривается подотчетность местной полиции акиматам.
Представивший проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности местной полицейской службы" министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал о поправках определяющих компетенцию местной полицейской службы, порядок организации ее деятельности и назначение должностных лиц.
"Создание местной полицейской службы будет производиться путем оптимизации структур органов внутренних дел с объединением в ее составе подразделений участковых инспекторов, дорожно-патрульной службы, ювенальной, природоохранной полиции, полиции по защите женщин от насилия, приемников-распределителей и специальных приемников", – сказал глава МВД.
Напомним, ранее председатель Комитета Административной полиции МВД РК Игорь Лепеха сообщал, что народная, или местная, полиция в Казахстане начнет работать с 1 января следующего года.