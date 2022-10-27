Токаев утвердил поправки в Договор о противодействии отмыванию доходов Таможенного союза

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Данный протокол был подписан 20 июля 2021 года в Москве.

Протоколом внесены изменения в части приведения Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, а также используемыми в них терминологией и понятийным аппаратом.

Текст закона публикуется в печати.