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Глава государства утвердил состав Комиссии по вопросам реформирования государственного управления при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду



Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления».

Комиссия по вопросам реформирования государственного управления создана в целях выработки направлений и подходов к реформированию системы государственного управления, а также рассмотрения системных предложений для разработки Комплексного плана реформирования государственного управления в Республике Казахстан.

Рабочим органом Комиссии определено Агентство по стратегическому планированию и реформам.



В состав Комиссии вошли руководители государственных органов, депутаты Курултая и члены Қазақстан Халық Кеңесі.

К участию в заседаниях могут привлекаться представители заинтересованных центральных государственных и местных исполнительных органов, а также других организаций.