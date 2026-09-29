Токаев: в Казахстане ИИ - среди национальных приоритетов

Айман Аманжолова
корреспондент

По его словам, в стране формируется «Долина ЦОДов», которая призвана стать крупным вычислительным хабом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Сильные стороны Германии в области промышленного программного обеспечения, автоматизации, кибербезопасности, инженерии и прикладных исследований органично дополняют наши амбиции. Немецкие компании могли бы участвовать в развитии инфраструктуры центров обработки данных и совместно с казахстанскими партнерами разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности, энергетики и логистики», – отметил Президент.

Отдельный блок выступления был посвящен развитию человеческого капитала. Высоко оценив дуальную систему профессионального образования Германии, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на наличие основы для расширения академических и профессиональных обменов.

«Предлагаем создать сеть Казахстанско-Германских центров промышленных компетенций, которые могли бы быть напрямую связаны с реализацией флагманских проектов. Здесь можно использовать простой принцип – каждый крупный инвестиционный проект одновременно должен становиться площадкой для подготовки кадров. Именно так капитал превращается в знания, а знания – в устойчивый экономический рост», – подчеркнул Президент.

Выступая на бизнес-форуме, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил значительный потенциал экономического сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнерства.

«Казахстан является нашим важнейшим торговым партнером в Центральной Азии, и мы продолжаем развивать наше сотрудничество. Об этом свидетельствуют и двусторонние соглашения, которые будут подписаны после этой встречи. Будучи Федеральным Президентом, я стремлюсь развивать контакты с растущими региональными державами, в том числе с Казахстаном. Германия привносит капитал, технологии и промышленный опыт. Казахстан располагает огромными запасами природных ресурсов, колоссальным потенциалом роста и, конечно же, стратегическим расположением между Европой и Азией», – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

#Казахстан #бизнес #Германия #ИИ

Популярное

Все
Как сделать школы нового формата моделью будущего?
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Возрождая традиции читающих наций
Серебряная высота Кристины Овчинниковой
Инвестиции в инфраструктуру
Мастера тонкой лирики
Құрақ көрпе – чемпион!
Тайник под обшивкой
Перестановки в рейтинге
Кубок FIA по дрифту
Подземные источники – на особом контроле
Поедет кубок в Жетысу
«Аят» лидирует в турнире
Нуринцы справляют новоселья
Казахстан экспортировал 15,5 млн тонн зерна и муки
Около 2 тысяч студентов из Казахстана обучаются в Германии
«Үздік маман-2026». Мастерство проверяется делом
Елдос Сметов одержал победу в первой схватке на Азиатских играх
Путь к развитию садовой селекции открывает наука
В ВКО нашли тело второго рыбака
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Новый облик старого вокзала
«Железный конь» отечественной сборки
Как в Kaspi.kz решают, что развивать, а от чего отказываться
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
На глубине 400 метров
Правовед. Ученый. Наставник
Более 30 млрд теңге выделили на строительство перинатального центра и ВПП аэропорта в Шымкенте
Президент объявил в стране общенациональный траур
В Астане из реки извлекли автомобиль
Азиада набирает ход: ни дня без медали
«Электронный двойник» теплосетей
Реальные задачи – конкретные решения
Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих
Шутов и «Барыс» непобедимы!
В разгаре уборка картофеля
Более 100 тысяч столичных пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилых людей
Теперь пожизненный запрет
Системная трансформация с конкретными целями
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства

Читайте также

Укрепление сотрудничества обсудили Токаев и Премьер-министр…
Токаев принял председателя наблюдательного совета Aurubis AG
Президент приветствовал планы Linde по реализации новых про…
Касым-Жомарт Токаев встретился с Берндом Ульбрихтом в Мюнхе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]