Токаев: в Казахстане ИИ - среди национальных приоритетов

По его словам, в стране формируется «Долина ЦОДов», которая призвана стать крупным вычислительным хабом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Сильные стороны Германии в области промышленного программного обеспечения, автоматизации, кибербезопасности, инженерии и прикладных исследований органично дополняют наши амбиции. Немецкие компании могли бы участвовать в развитии инфраструктуры центров обработки данных и совместно с казахстанскими партнерами разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности, энергетики и логистики», – отметил Президент.

Отдельный блок выступления был посвящен развитию человеческого капитала. Высоко оценив дуальную систему профессионального образования Германии, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на наличие основы для расширения академических и профессиональных обменов.

«Предлагаем создать сеть Казахстанско-Германских центров промышленных компетенций, которые могли бы быть напрямую связаны с реализацией флагманских проектов. Здесь можно использовать простой принцип – каждый крупный инвестиционный проект одновременно должен становиться площадкой для подготовки кадров. Именно так капитал превращается в знания, а знания – в устойчивый экономический рост», – подчеркнул Президент.

Выступая на бизнес-форуме, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил значительный потенциал экономического сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнерства.