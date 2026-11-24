Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Главой государства подписан Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 «О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан», сообщает Акорда.

- Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 «О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан» следующее изменение: состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу, - говорится в официальном документе.

СОСТАВ

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан

Жексенбай Бибигуль Нургалиевна – заместитель председателя правления акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» (по согласованию), председатель Комиссии

Имашева Снежанна Валерьевна – депутат Курултая Республики Казахстан, Уполномоченный по вопросам семьи в Республике Казахстан (по согласованию), заместитель председателя Комиссии

Макжанова Назгуль Сейткожиевна – предприниматель, внештатный советник акима города Астаны по гендерным вопросам (по согласованию), заместитель председателя Комиссии

Нурахметова Гаухар Сердалиевна – эксперт в области гендерной и семейной политики (по согласованию), секретарь Комиссии

Айтбаева Светлана Ермековна – заслуженный деятель культуры Казахстана, член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Астаны (по согласованию)

Апенко Инна Сергеевна – предприниматель, вице-президент объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Ассоциация предпринимателей легкой промышленности Республики Казахстан» (по согласованию)

Альтекова Нурсауле Абдикадировна – руководитель Управления по обеспечению деятельности республиканского Дома дружбы республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» (по согласованию)

Байсакова Зульфия Мухамедбековна – депутат Курултая Республики Казахстан (по согласованию)

Бекбасова Жанар Арыстанбековна – эксперт в области стратегических коммуникаций, общественных связей и международного сотрудничества, генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Turan Business Development» (по согласованию)

Гребенникова Галина Александровна – эксперт в области планирования семьи, охраны здоровья подростков и молодежи, врач высшей категории, исполнительный директор общественного объединения «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (KMПA)» (по согласованию)

Жандай Сана Шайханкызы – предприниматель, член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Алматы (по согласованию)

Жандосова Баян Айтбековна – председатель Шымкентского городского совета женщин – филиала общественного объединения «Республиканский совет женщин Казахстана» (по согласованию)

Калтаева Ляззат Молдабековна – член Қазақстан Халық Кеңесі, общественный деятель, председатель общественного объединения «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырақ» (по согласованию)

Қанай Гүлмира Әмірханқызы – вице-президент автономной организации образования «Назарбаев Университет» (по согласованию)

Кожалы Тогжан Бакытжанкызы – общественный деятель, учредитель общественного благотворительного фонда «HAQ» (по согласованию)

Миронюк Татьяна Александровна – исполнительный директор объединения юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть» (по согласованию)

Мухажанова Раушан Муратхановна – предприниматель, учредитель товарищества с ограниченной ответственностью «Адал Ас trade» (по согласованию)

Мукей Айгуль Адиятоллаевна – журналист, общественный деятель, телеведущая телеканала «Jibek Joly», ассоциированный профессор республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой» (по согласованию)

Мырзабаев Ержан Куандыкович – семейный психолог (по согласованию)

Негай Николай Анатольевич – врач-психиатр высшей категории, представитель Всемирной психиатрической ассоциации в странах Восточной Европы (по согласованию)

Рыстина Индира Садыбековна – член правления – проректор некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева» (по согласованию)

Савицкая Татьяна Ивановна – психолог, медиатор, советник акима города Караганды по вопросам защиты прав детей и семьи, руководитель частного учреждения «Центр разрешения конфликтов «Диалог», президент Ассоциации профессиональных медиаторов (по согласованию)

Сагынбаева Аяулым Зарлыкановна – руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Информационно-вычислительный центр» Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию)

Сабитова Алия Ормановна – социальный предприниматель, президент объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Ассоциация развития инклюзивного общества» (по согласованию)

Смышляева Юлья Дмитриевна – директор общественного фонда «Senim Qogamy», автор проекта «Академия для ответственных родителей» (по согласованию)

Фазылжан Анар Муратовна – директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт языкознания имени А.Байтұрсынұлы» (по согласованию)

Хасенов Муслим Ханатович – международный эксперт по правовым вопросам, ассоциированный профессор акционерного общества «Университет КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева», (по согласованию)

Шиманская Полина Викторовна – журналист, эксперт в области PR и публичных выступлений (по согласованию)

Шужеева Азиза Тимуровна – предприниматель, председатель правления некоммерческой организации «TechnoWomen Non-profit Organisation» (по согласованию)

Искакова Жулдызай Амангельдиновна – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития», политолог (по согласованию)