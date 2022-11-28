Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата"

Президент , Международное сотрудничество , Поездки

Начался официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.

Фото пресс-службы президента РК

Официальный визит в Российскую Федерацию главы государства Касым-Жомарта Токаева начался с церемонии возложения цветов к мемориалу "Могила неизвестного солдата" в Александровском саду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан.

Затем Почетный караул прошел торжественным маршем перед делегацией Казахстана.

 

Популярное

Все
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
«Виновны!» – таков приговор суда, рассмотревшего уголовное дело по обвинению в покушении на убийство журналиста
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
На Казахстанском Алтае начался лавиноопасный сезон
Только 10% потенциальных потребителей газа в трех поселках, расположенных в 20–30 км от Жезказгана, подключились к газопроводу
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
​​​​​​​Что не так с ночным тарифом?
Помогать не магазинам, а заводам
Испытание морозом не прошли
Astana Club в Париже
Предприниматели тоже плачут
Astana Piano Passion: юные, талантливые, перспективные
«Якорь» для сельской молодежи
Не пей, можешь не выжить
Проекты на перспективу
Талантам надо помогать
В Алматы побеждает «Бенфика»
Франция уже в плей-офф
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным в М…
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Экономика
Будем делать все возможное для обеспечения безопасности рос…
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Экономика
Межрегиональное и приграничное сотрудничество должно стать …
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Экономика
Сотрудничество между Казахстаном и Россией, к счастью, отли…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]