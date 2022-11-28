Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата"
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Начался официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.
Официальный визит в Российскую Федерацию главы государства Касым-Жомарта Токаева начался с церемонии возложения цветов к мемориалу "Могила неизвестного солдата" в Александровском саду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан.
Затем Почетный караул прошел торжественным маршем перед делегацией Казахстана.