Токаев впервые встретится с Путиным в должности Президента в начале апреля

3 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибывает с официальным визитом в Российскую Федерацию, где встретится с Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz
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"Главным пунктом программы пребывания станут переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы", – сообщает посольство РК в России со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Отмечается, что по итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.
Это первый зарубежный визит К.Токаева в должности Президента.