Токаев вручил орден «Отан» основательнице казахстанской школы гобеленового искусства

Культура
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в Акорде Глава государства наградил выдающихся казахстанцев высокими государственнными наградами, среди них - Батиму Заурбекову - одну из основоположниц искусства гобелена в Казахстане, оставила яркий след в национальном изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Она является членом Союза художников РК, лауреатом Государственной премии имени Ш. Уалиханова, заслуженным деятелем культуры Республики Казахстан, участницей и победительницей многочисленных областных и международных выставок,

Имя Батимы Заурбековой хорошо известно ценителям искусства. Она стояла у истоков казахстанской школы гобелена и стала первой женщиной-художницей в стране, создававшей произведения в этой технике. Ее творчество внесло значительный вклад в развитие современного искусства Казахстана.

Автор более 200 произведений

Творческое наследие Батимы Заурбековой насчитывает более 200 работ. Среди них гобелены, живописные и декоративные полотна, портреты и натюрморты.

В фондах Государственного музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева хранятся 17 произведений художницы. Эти работы вошли в национальное художественное наследие страны и заняли достойное место в музейной коллекции.

Лучшие произведения Батимы Заурбековой представлены не только в крупнейших музеях Казахстана, но и за рубежом. Ее работы находятся в частных коллекциях в Австралии, Германии, Франции, США, Италии, Канаде, Турции, Швейцарии и Казахстане.

Верность искусству гобелена на протяжении всей жизни

Батима Заурбекова родилась 29 августа 1946 года в селе Фурмановка Жамбылской области. В 1964 году она поступила в Алматинское художественное училище, а в 1969 году успешно окончила его отделение дизайна.

После учебы художница решила посвятить себя искусству гобелена и на протяжении многих лет оставалась верна этому направлению декоративно-прикладного искусства.

Техника гобелена, пришедшая в современное декоративно-прикладное искусство из западной культуры, по своему внешнему характеру близка к традиционным казахским изделиям гладкого ткачества, таким как алаша, тақыр кілем, бау и басқұр. В своем творчестве Батима Заурбекова преимущественно обращается к традиционному плоскому гобелену, который создается на вертикальном ткацком станке и отличается высокой плотностью плетения.

Искусство, в котором переплетаются национальный орнамент и история

В гобеленах Батимы Заурбековой казахские орнаменты, история, этнография и фольклор получают глубокое художественное переосмысление. Все эти элементы органично соединяются с живописным началом, образуя единое художественное пространство. Характерные краски растительного и животного мира казахской степи в ее произведениях словно превращаются в картины, сотканные из нитей.

Целостность композиции и взаимосвязь всех элементов художественного образа достигаются благодаря стилизации. Характерные для казахского орнамента волнообразные линии и динамичные растительные мотивы становятся одними из основных выразительных средств в произведениях художницы.

Именно это придает гобеленам Батимы Заурбековой ярко выраженный национальный колорит. Гармоничная цветовая палитра, тонкое чувство ритма, разнообразие декоративно-пластических приемов построения композиции и умение создавать обобщенные художественные образы сформировали узнаваемый авторский стиль художницы.

 

#Казахстан #художник #гобелен

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