Об этом Глава государства заявил на III Форуме стратегических партнеров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«В целом, на сегодняшний день Казахстан добился впечатляющих результатов. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы всегда будем стремиться к еще более амбициозным целям. В Послании я объявил о запуске общенациональной программы «Народная стройка». В ближайшие годы во всех регионах будут построены детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы, реабилитационные учреждения, молодежные творческие центры, театры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, дороги и другие важные объекты», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, в истории Суверенного Казахстана еще не было столь грандиозной стройки, которая бы охватила всю страну и все отрасли экономики. Одним словом, это масштабная стройка, поистине общенациональный проект, который объединит весь народ Казахстана.

«Безусловно, данная уникальная программа окажет колоссальное влияние на повышение благосостояния населения, развитие предпринимательства и диверсификацию экономики. Все объекты, возведенные в ходе «Народной стройки», будут служить во благо нашего народа. Перед промышленными предприятиями и предпринимателями откроются широкие перспективы для роста. Появятся новые рабочие места. Одним словом, принцип «Строить, еще раз строить» станет общенациональным лозунгом Казахстана», - отметил Президент.

Наряду с объектами социальной инфраструктуры, программа также предусматривает строительство атомных, гидро- и тепловых электростанций, а также центров обработки данных (ЦОДов).

По словам Главы государства, особая ответственность за реализацию программы «Народная стройка» ложится на систему высшего образования.

«В целом, масштабное строительство, создание цифровой экономики, развитие логистической инфраструктуры и внедрение искусственного интеллекта во все отрасли – это задачи первостепенной важности, определяющие будущее нашей нации. Для качественного осуществления всей этой работы, прежде всего, потребуются высококвалифицированные кадры, в том числе и новое поколение специалистов. В связи с этим особая ответственность за реализацию программы «Народная стройка» ложится на систему высшего образования», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что научному сообществу необходимо в полной мере быть готовыми к предстоящим масштабным преобразованиям, поэтому актуальность сегодняшней встречи не вызывает никаких сомнений.

«Казахстан сделал четкий стратегический выбор в пользу человеческого капитала. Мир вступил в новую эпоху, в которой положение государства определяется его интеллектуальным потенциалом и открытостью к инновациям. В условиях глобальной конкуренции за таланты и технологии Казахстан сделал четкий стратегический выбор в пользу человеческого капитала», - отметил Президент.