Токаев встретился с премьер-министром Эфиопии

Президент

Стороны обсудили расширение политического диалога, торговли и инвестиционного сотрудничества

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Стороны обсудили перспективы развития отношений между двумя странами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе расширения политического диалога, активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

"Мы с большим уважением относимся к Вашей стране. Наше посольство в Аддис-Абебе, действующее на постоянной основе, было одним из первых дипломатических представительств Казахстана на Африканском континенте. Кроме того, Казахстан представлен в Африканском Союзе в качестве наблюдателя. Поэтому наш интерес к Африке является совершенно очевидным и устойчивым. Хотел бы подчеркнуть наш неизменный интерес к Вашей стране, а также наше стремление развивать и укреплять отношения с Эфиопией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, имеющийся значительный потенциал для наращивания взаимной торговли позволяет активизировать деловое партнерство.

В свою очередь Абий Ахмед отметил высокий уровень взаимопонимания и конструктивного взаимодействия между Казахстаном и Эфиопией. Премьер-министр также поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением выборов в Курултай Республики Казахстан.

"Эфиопия также стремится повышать благосостояние своих граждан и укреплять институциональный потенциал государства. В этом направлении мы продолжаем перенимать передовой опыт, в том числе у дружественных стран, таких как Казахстан. Как Вы отметили, Казахстан уже имеет посольство у нас. Мы также рассмотрим возможность открытия нашего посольства в Вашей стране. Уверен, это будет способствовать укреплению и расширению наших отношений", – подчеркнул Глава Правительства Эфиопии.

В завершение Глава государства пригласил Премьер-министра Эфиопии посетить Казахстан с официальным визитом.

Собеседники договорились направить делегации двух стран для взаимного знакомства с торгово-экономическим и инвестиционным потенциалом, а также для изучения перспектив создания в Казахстане хаба для поставок чайной, кофейной и цветочной продукции из Эфиопии.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Эфиопия

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