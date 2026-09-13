Токаев встретился с премьер-министром Эфиопии

Стороны обсудили расширение политического диалога, торговли и инвестиционного сотрудничества
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Стороны обсудили перспективы развития отношений между двумя странами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
В свою очередь Абий Ахмед отметил высокий уровень взаимопонимания и конструктивного взаимодействия между Казахстаном и Эфиопией. Премьер-министр также поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением выборов в Курултай Республики Казахстан.
"Эфиопия также стремится повышать благосостояние своих граждан и укреплять институциональный потенциал государства. В этом направлении мы продолжаем перенимать передовой опыт, в том числе у дружественных стран, таких как Казахстан. Как Вы отметили, Казахстан уже имеет посольство у нас. Мы также рассмотрим возможность открытия нашего посольства в Вашей стране. Уверен, это будет способствовать укреплению и расширению наших отношений", – подчеркнул Глава Правительства Эфиопии.
В завершение Глава государства пригласил Премьер-министра Эфиопии посетить Казахстан с официальным визитом.