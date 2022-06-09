Токаев встретился с руководителями международных компаний

В преддверии 34-го заседания Совета иностранных инвесторов Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял основателя и председателя совета директоров "Fortescue Future Industries" Эндрю Форреста, а также президента АО "Полиметалл УК" Игоря Финогенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи Главы государства с Эндрю Форрестом были обсуждены вопросы низкоуглеродного развития, переход к которому является одной из стратегических целей Казахстана.

Председатель совета директоров "Fortescue Future Industries" рассказал Президенту о планах компании по инвестированию в проекты по ветроэнергетике и производству зеленого водорода в нашей стране.

Игорь Финогенов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности АО "Полиметалл УК", входящего в число крупнейших горнорудных и золотодобывающих компаний мира.

Бизнесмен поделился с Главой государства планами по проведению геологоразведочных работ и строительству солнечных электростанций.