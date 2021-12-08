Токаев встретится с победителями грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары"

Сегодня Глава государства проведет встречу с победителями грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары». Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.    

«Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» присуждается с целью формирования сообщества активной творческой молодежи и оказания государственной поддержки инициативам молодых людей.

Согласно условиям конкурса, победителями гранта могут стать претенденты в возрасте от 14 до 29 лет.

Гранты предоставляются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив по таким направлениям, как наука, культура, информационные технологии, бизнес и медиа», – сообщил Б. Уали.


