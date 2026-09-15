Токаев выразил надежду на активное участие корейской компании в проектах Alatau City

Президент

Собеседники также обсудили вопросы создания казахско-корейского совместного инвестиционного фонда

Фото: Акорда

Глава государства принял президента и генерального директора корпорации KIND Ким Бок Хвана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль Корейской корпорации зарубежной инфраструктуры и городского развития (KIND) в развитии казахско-корейского инвестиционного сотрудничества. По его словам, наша страна заинтересована в продолжении взаимодействия с KIND, принимавшей участие в реализации проекта Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

В ходе беседы основное внимание было уделено перспективам участия KIND в развитии Alatau City. Глава государства отметил значительный потенциал проекта и выразил надежду на активное участие корейской стороны в осуществлении инфраструктурных и инвестиционных инициатив в новом городе.

Касым-Жомарт Токаев также призвал KIND участвовать в реализации масштабного плана по обновлению социальной и транспортной инфраструктуры Казахстана. В свою очередь Ким Бок Хван подчеркнул значимую роль Казахстана как ключевого транспортно-логистического узла Евразии и выразил готовность содействовать укреплению экономического сотрудничества двух стран.

Собеседники также обсудили вопросы создания казахско-корейского совместного инвестиционного фонда, который призван стать эффективным механизмом привлечения корейского капитала и технологий в инфраструктурные и энергетические проекты в нашей стране. Отдельно рассмотрена возможность участия KIND в модернизации транспортно-логистической системы, включая развитие портов Актау и Курык и проектов по строительству и реновации региональных аэропортов.

По итогам встречи состоялся обмен следующими документами: меморандум о взаимопонимании между Caspian Group и KIND, соглашение о разработке мастер-плана проекта Alatau Smart City между Alatau City Authority и KIND, стратегическое соглашение между Qazaqstan Investment Corporation и KIND.

#Токаев #проект #Alatau City

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