Фото пресс-службы Президента РК
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Токаев выразил обеспокоенность по поводу будущего ООН

Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии "In Conversation with President Tokayev". Модератором мероприятия выступил ведущий Bloomberg Television Манус Крэнни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе открытой и откровенной дискуссии, прошедшей в формате вопрос-ответ, Президент Казахстана ответил на ряд вопросов, касающихся насущных вызовов в международной политике, в особенности в контексте происходящих геополитических потрясений в Европе, событий вокруг российско-украинского конфликта.

Отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения российско-украинского конфликта мирным путем, лидер Казахстана подчеркнул важность продолжения переговорного процесса. По мнению Касым-Жомарта Токаева, для решения этого конфликта необходима добрая воля каждой из сторон. При этом он указал на разногласия в международном сообществе и слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании данного вопроса.

"Никогда ранее ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена Холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом, я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным и показывать солидарность, и конечно же, оказать положительное влияние на оба государства, для того, чтобы они могли прийти к миру", – заявил Глава государства.

Наряду с этим Президент дал исчерпывающие ответы на вопросы модератора по поводу экономических последствий, с которыми может столкнуться Казахстан в условиях беспрецедентной санкционной политики в отношении России.

В ходе откровенной беседы речь также шла о глобальных вызовах, связанных с текущей ситуацией на мировом энергетическом рынке, проблем международной торговли.

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