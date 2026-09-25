Токаев выразил признательность Путину за слова соболезнования

Президент

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этот тяжелый для страны час Казахстан особенно ценит искреннее сочувствие и солидарность российского лидера и народа России

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства выразил признательность Президенту России Владимиру Путину за слова соболезнования в связи с трагической гибелью казахстанских военнослужащих во время учений на Каспии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Напомним, 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти. Поиски двоих военнослужащих продолжаются.

Распоряжением премьер-министра РК создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих. Ситуация находится на особом контроле. Глава государства поручил правительственной комиссии принять все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа. Спасенным военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Распоряжением Главы государства 25 сентября объявлен общенациональный траур.


 

#Токаев #соболезнования #Путин #траур

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