Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования турецкому лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в Стамбуле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, – говорится в телеграмме.

Напомним, в результате теракта 13 ноября на исторической улице Стамбула Истикляль погибли 6 человек, еще 53 получили ранения.