Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крупными дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, приведшими к многочисленным жертвам и пострадавшим.

"Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также братскому турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, 16 человек погибли, 29 госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате произошедшей аварии на юго-востоке Турции. ДТП произошло в уезде Дерик провинции Мардин. У большегруза отказала система торможения и он на полном ходу врезался в толпу людей.

За текущие сутки в Турции это второе крупное дорожно-транспортное происшествие. До этого поступила информация о ДТП в провинции Газиантеп в том же регионе (юго-восток страны) с участием автобуса. Были госпитализированы 25 человек, ехавшие из Трабзона в Турецкую столицу. Гражданство туристов устанавливается.