Токаев выразил сочувствие семье бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Instagram выразил сочувствие семье бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение, передает Kazpravda.kz.

«На бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершенно покушение, которое вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения. Выражаю искренне сочувствие семье японского политика», – написал Глава государства.

Напомним, я японском городе Нара неизвестный стрелял в бывшего Премьер-министра Синдзо Абэ.