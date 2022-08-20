Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Путиным

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство. Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал о переговорах глав двух государств, сообщает Kazpravda.kz.

"По завершении продолжительных переговоров один на один с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи Президент Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение их итогами. По мнению Главы государства, они прошли в исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной доверительностью и деловитостью. В ходе переговоров обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене. Выражено обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей правительствами двух стран. Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство", - проинформировал пресс-секретарь Президента РК.

Накануне Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Сочи, где провел переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе встречи главы государств обстоятельно обсудили актуальные вопросы многопланового казахско-российского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

По завершении встречи с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев посетил образовательный центр "Сириус", созданный по инициативе Президента России.