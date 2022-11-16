Касым-Жомарт Токаев высказался о дороговизне жилья в Алматы

В ходе своего выступления на встрече с общественностью Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил проблемные вопросы, связанные с жильём для молодежи, сообщает Kazpravda.kz.

"Квартирный вопрос очень волнует большинство жителей Алматы, особенно молодежь. Цены на жилье в городе очень высокие. Понятно, что молодежь, только начинающая свой трудовой путь, не может сразу же приобрести квартиру. Однако нельзя сидеть, сложа руки, ссылаясь на это. Одна из главных задач государства – создание условий для того, чтобы молодые люди могли стать владельцами собственного жилья. Акимату необходимо разработать эффективные меры по привлечению инвесторов для строительства арендного жилья", – сказал Токаев.

Он отметил, что стоимость аренды квартиры не должна быть высокой, жилье должно быть доступным.

"Собственная крыша над головой не должна быть недосягаемой мечтой для молодых людей в Алматы. Наличие своего жилья придаст им веру в завтрашний день. Сокращение дефицита жилья – важнейшая задача. Необходимо со следующего года ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства на 10 %", - указал президент.

Как он отметил, в Алматы дефицит свободных земель, что может воспрепятствовать повышению темпов строительства жилья, поэтому следует осваивать новые территории.

"В жилищном фонде города насчитывается около 1 500 ветхих домов. Требуется провести капитальный ремонт таких домов, расположенных в микрорайонах, а те, что не подлежат ремонту, надо сносить. Поручаю акимату подготовить план мероприятий, предусматривающий конкретные и поэтапные меры. При этом нужно создать условия для того, чтобы ремонтные работы не причиняли неудобств горожанам", – заключил Касым-Жомарт Токаев.