Президент
Токаев высказался о годовщине своего пребывания на посту Президента РК
Реформы с целью модернизации Казахстана будут продолжены. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz.   

"Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук выдающегося государственного деятеля, политика глобального масштаба Н.Назарбаева. В рамках преемственности стратегии отца-основателя государства сделано немало. Реформы с целью модернизации страны будут продолжены", – написал Глава государства в Twitter.

Напомним, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении полномочий Президента Республики Казахстан. Временно исполняющим обязанности Президента Казахстана был назначен Касым-Жомарт Токаев. Вместе с тем сообщалось, что Нурсултан Назарбаев продолжит исполнять обязанности председателя Совета Безопасности РК, председателя партии "Нұр Отан", а также члена Конституционного Совета РК.

Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Главы государства 12 июня. Он одержал победу на внеочередных президентских выборах 9 июня 2019 года, набрав 70,96% голосов избирателей.

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