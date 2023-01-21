Токаев высказался о коммунальной проблеме страны

Общество
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Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству тщательно готовиться к зиме.

Фото: Kazpravda.kz

Глава государства в ходе рабочей поездки в Костанайскую область в первую очередь ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, президент заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Он поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.  

"Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение Правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом", – сказал он. 

Кроме того, глава государства отметил, что Правительству поручено уделить особое внимание вопросам социально-экономического развития Рудного.

"В целом, конечно, теплосети и по стране, и по данной области находятся в аварийной ситуации, очень плохо обстоит дело. Поручаю Правительству начиная с сегодняшнего дня и особенно в весенне-летний период очень тщательно готовиться к зиме. Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься", - поручил глава государства.

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