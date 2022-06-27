Токаев высказался о развитии криптоиндустрии в Казахстане

На заседании Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана» Глава государства поручил развивать в Казахстане комплексную цифровую экосистему, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своем выступлении Глава государства акцентировал внимание на вопросах развития криптоиндустрии и цифровых активов.

«Мы должны максимально использовать наш потенциал. Да, мы страна №2 по добыче криптоактивов, но мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус. В этой связи Правительству необходимо совместно с финрегуляторами и МФЦА создать благоприятные регуляторные условия для развития комплексной цифровой экосистемы», – сказал Касым-Жомарт Токаев.