Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС

Президент,АЭС
335
Айман Аманжолова
Глава государства сегодня выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«В стране начата масштабная модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием иностранных инвесторов. К примеру, в ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт «зеленой» энергии, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе. Для Казахстана энергетический переход – не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанного на реальных возможностях энергосистемы и долгосрочных интересах государства», - сказал Президент.

В этой связи, по его словам, принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с корпорацией «Росатом». Однако для стабильного роста экономики этого недостаточно. Казахстану следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС.

«На недавней встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность о стратегическом партнерстве Казахстана и Китая в атомной отрасли. Казахстан готов к сотрудничеству со всеми мировыми компаниями на взаимовыгодной основе, что соответствует цели обеспечения нашего энергетического суверенитета. С учетом огромных запасов качественного угля в Казахстане особое внимание следует уделить развитию угольной энергетики с применением передовой технологии, гарантирующей ее чистоту. Наши природные преимущества надо умело использовать на благо развития страны», - подчеркнул Глава государства.

#Токаев #послание #АЭС

