Токаев высказался об обеспечении сёл качественной первичной медпомощью

Президент Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам высказался об обеспечении сельского населения качественной первичной медицинской помощью, передает Kazpravda.kz.

"Проект "Модернизация сельского здравоохранения" также имеет высокое социальное значение. Ведь речь идет об обеспечении 100 процентов сельского населения качественной первичной медицинской помощью. Это наша обязанность, как государства. Но это лишь самый минимум. Поэтому так важен и второй компонент проекта – строительство многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжелых заболеваниях и травмах", – сказал глава государства.

Токаев отметил, что недаром существует правило "золотого часа" - чем скорее доставить пациента до оборудованной больницы, тем выше шанс, что он будет спасен.

"Особенно серьезный эффект мы рассчитываем получить в снижении потерь от болезней системы кровообращения. На них приходится 35 процентов от общей смертности в стране. От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в 2 раза чаще, чем в странах ОЭСР. Причем умирает более молодое население. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники, – это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации", – заключил Касым-Жомарт Токаев.