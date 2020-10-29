Токаев высказался об "оборотнях в погонах" в Жамбылской области
Екатерина Елисеева
В ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался об "оборотнях в погонах" в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz.
"Вдумайтесь, начальник линейного отдела полиции был уличен вместе с подчиненным в наркопреступлении коллегами из службы собственной безопасности в Жамбылской области. С одной стороны, это положительный факт, поскольку полицейские сами выявили в своих рядах "оборотня в погонах". И такую полезную работу надо поощрять и продолжать", – сказал Глава Государства.
Он отметил, что с другой стороны - этот инцидент наложил темное пятно на репутацию всей полиции в глазах общественности, так как стал свидетельством упущения в кадровой работе.
"И такие примеры есть и в других регионах, не только в Жамбылской области, это вы хорошо знаете. Поэтому ставлю задачу активизировать работу по противодействию наркобизнесу в целом. Граждане должны увидеть реальные результаты. Необходимо сосредоточить внимание на выявлении мест производства и каналов сбыта, в особенности синтетических наркотиков", – продолжил Президент.
По информации пресс-службы МВД РК, ранее в Жамбылской области сотрудники управления собственной безопасности и подразделения специального назначения провели спецоперацию по задержанию действующих полицейских, подозреваемых в торговле наркотиками.
Сотрудники управления собственной безопасности выяснили, что подозреваемые планируют выехать в местность Кумозек для незаконного сбора наркотических средств, а затем сбыть их.
Для пресечения противоправной деятельности была начата спецоперация. Полицейские перекрыли автодорогу Шу - Тараз, чтобы остановить транспорт, на котором передвигались подозреваемые. Однако водитель автомобиля, в котором ехали подозреваемые, умышленно совершил наезд на сотрудника специального подразделения с причинением ему тяжких телесных повреждений. Вооруженные огнестрельным оружием подозреваемые на большой скорости стали скрываться от преследования. В машине находилось три человека.
На предупредительные выстрелы полицейских вверх подозреваемые не реагировали. Тогда полицейские открыли огонь по транспортному средству. В результате двое из троих подозреваемых получили огнестрельные ранения. Один из них скончался в больнице, второму оказана помощь в условиях стационара, третий задержан и водворен в изолятор временного содержания.