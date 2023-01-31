Токаев высказался об "особых" условиях для известных строительных компаний

Как отметил президент, "непрозрачный" процесс выделения земельных участков должен быть полностью открытым.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы высказался об "особых" условиях для известных строительных компаний, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Президент отметил, что в уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков.

"Речь идет об "особых" условиях для известных строительных компаний. Этот процесс должен быть полностью открытым – землю необходимо предоставлять через цифровые сервисы и на конкурсной основе. Поручаю Правительству совместно с акиматом плотно заняться данным вопросом", – сказал Токаев.

Ранее, выступая на встрече с общественностью Алматы, президент отметил, что при застройке города надо учитывать интересы жителей, а не стройкомпаний.

Также, депутат Сената Серик Шайдаров предложил установить лимит при госзакупках для стройкомпаний.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев назвал такую меру правильной.