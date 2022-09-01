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Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, передает Kazpravda.kz.
Как анонсировалось ранее, основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.
В мероприятии наряду с официальными лицами принимают участие представители гражданского общества.
Прямая трансляция Послания ведется на официальном сайте Главы государства www.akorda.kz и в аккаунте в Facebook Akorda (https://www.facebook.com/AkordaPress), а также на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.
Кроме того, оперативная информация размещается на официальных страницах пресс-службы Президента Казахстана в социальных сетях.