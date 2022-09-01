Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, передает Kazpravda.kz.

Как анонсировалось ранее, основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

В мероприятии наряду с официальными лицами принимают участие представители гражданского общества.

Прямая трансляция Послания ведется на официальном сайте Главы государства www.akorda.kz и в аккаунте в Facebook Akorda (https://www.facebook.com/AkordaPress), а также на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.

Кроме того, оперативная информация размещается на официальных страницах пресс-службы Президента Казахстана в социальных сетях.