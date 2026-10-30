Токаев выступил на 13-м саммите Организации тюркских государств

Президент

В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул, что ОТГ является уникальной структурой, укрепляющей единство тюркского мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

 – Наш незыблемый принцип – уважение к суверенитету и национальным интересам братских стран. Тюркский мир остается сплоченным и сообща уверенно идет к поставленным целям. Тема сегодняшнего заседания «Век тюрков: единство в языке, мыслях и делах» имеет особую значимость. Саммит проходит в год 100-летия Первого тюркологического съезда, что придает ему особое символическое значение. Столетие назад интеллектуальная элита братских стран, собравшись в городе Баку, объединила свой потенциал ради общей цели – сохранения и приумножения нашего духовного единства. Оставаясь верными заветам предков, мы продолжаем совместную работу во имя укрепления сплоченности консолидации тюркских народов, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость открытого по инициативе Реджепа Тайипа Аллеи Организации тюркских государств.

– Уверен, что эта Аллея станет символом нашего нерушимого братства. Как известно, геополитическая обстановка в мире продолжает обостряться. Ситуация на Ближнем Востоке, особенно противостояние вокруг Ормузского пролива, становится все более напряженной. Все это оказывают негативное влияние на глобальные торгово-экономические и транспортно-логистические цепочки, в том числе связывающие соседние тюркские государства. Казахстан решительно осуждает необоснованные атаки вооруженного движения хуситов на братскую Саудовскую Аравию. Мы поддерживаем заявления о необходимости прекращения подобных неправомерных действий, – заявил Президент.

По словам Главы государства, Казахстан возлагает особые надежды на ключевую роль экономического взаимодействия в рамках ОТГ.

– В этом году товарооборот нашей страны с государствами – членами Организации приблизился к 10 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 40%. Для сохранения такой динамики нам необходимо предпринять ряд шагов. Прежде всего, следует обеспечить качественное выполнение программы «Видение тюркского мира – 2040». В этой связи важно ускорить принятие Стратегии Организации тюркских государств на 2027-2031 годы. Мы поддерживаем предусмотренный в проекте документа комплекс мер по развитию торговли, инвестиций, финансов, промышленности, сельского хозяйства, цифровых технологий, образования, науки и других сфер. Принципиально важно, чтобы принимаемая пятилетняя стратегия была ориентирована на реализацию конкретных проектов. Поэтому для достижения этой цели необходимо максимально задействовать возможности Тюркского инвестиционного фонда, – сказал Глава государства.

По его словам, у этого института огромный потенциал, для полноценной реализации которого необходимо создать все условия. Кроме того, для углубления экономической интеграции следует задействовать возможности Тюркской торгово-промышленной палаты. В период председательства Казахстана в этой структуре был проведен ряд мероприятий и подготовлены важные документы.

–  Для придания дополнительного импульса этой работе можно было бы провести в 2027 году в нашей стране деловой форум. Полагаем, деятельность Совета старейшин ОТГ также очень значима. Нам необходимо оказывать данной структуре финансовую и иную всестороннюю поддержку, – предложил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность задействования формата «Организация тюркских государств +» для дальнейшего укрепления взаимодействия.

– В целях повышения авторитета нашей Организации было бы правильным и справедливым решением положительно отнестись к намерению России и предложить ей присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя. Будучи крупной державой, Россия веками поддерживает тесные связи с тюркским миром. На территории этой страны исторически проживают представители многих тюркских народов. В настоящее время Россия продвигает проект «Алтай – колыбель тюркской цивилизации», который Казахстан поддерживает. Немало слов в русском языке имеет тюркское происхождение. В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей Организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам, – сказал Президент.

Глава государства назвал одной из приоритетных задач углубление партнерства в транспортно-логистической сфере.

– Транскаспийский международный транспортный маршрут играет важную роль в обеспечении взаимосвязанности тюркского мира. За 9 месяцев текущего года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 30%, в том числе транзитные перевозки выросли на 90%. Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и государствами ОТГ увеличился на 10%, приблизившись к отметке в 40 млн тонн. На 20% выросли масштабы автомобильных грузоперевозок, достигнув 6,5 млн тонн. Для расширения транзитного потенциала Казахстана мы намерены реализовать в нашей стране специальную программу. В целом, модернизация логистической инфраструктуры и морских портов вдоль Среднего коридора сохраняет для Казахстана приоритетное значение. Вместе с тем другие транспортно-логистические маршруты, то есть коридор Север – Юг, проект «Один пояс, один путь» и другие направления, также остаются весьма выгодными и эффективными для нашей страны», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #саммит #ОТГ

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