Токаев выступил на бизнес-саммите «Центральная Азия – Республика Корея»

Фото: пресс-служба Президента РК

– Высокая геополитическая напряженность в мире оказывает беспрецедентное давление на глобальную торговлю и экономическую стабильность. В этих условиях взаимопонимание и доверие между государствами выступают одними из важнейших факторов успешного долгосрочного бизнес-партнерства, без чего невозможно говорить об успешном развитии всего комплекса взаимоотношений между нашими странами, то же самое касается и Казахстана. Мы привержены взаимодействию с Республикой Корея. С большим уважением относимся к вашему государству, к вашим древним традициям, культуре. Центральная Азия обладает значительными природными ресурсами, растущим потребительским рынком и молодым населением, как только что справедливо отметил Президент Республики Корея г-н Ли Чжэ Мён, – заявил Глава государства.

Как сообщил Президент Казахстана, в прошлом году совокупный ВВП наших стран приблизился к отметке в 550 млрд долларов, а темпы роста превысили 6% – это почти вдвое выше среднемирового уровня.

– Тесные торгово-экономические связи и расширение взаимодействия в транспортной сфере повышают инвестиционную привлекательность региона. Сочетание этих преимуществ с промышленными, технологическими и финансовыми возможностями Кореи открывает широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Считаю, что, объединив совместный потенциал по формуле «Синергия ресурсов – во имя достижения общих целей», мы сможем вывести наше многогранное партнерство на совершенно новый качественный уровень. Казахстан готов в полной мере задействовать свои возможности для решения этой важной задачи, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, на долю Казахстана приходится порядка 60% совокупного объема ВВП Центральной Азии и около 70% притока прямых иностранных инвестиций в регион.

– Эти показатели отражают значительный вклад нашей страны в экономическое развитие и общее процветание Центральной Азии. В рамках моего визита между Казахстаном и Кореей подписано около 80 коммерческих соглашений на сумму порядка 19 млрд долларов. И это не просто заявление о намерениях или, как сейчас принято говорить, пустые бумаги, а конкретные планы. Во всяком случае, Правительство Казахстана будет внимательно наблюдать за своевременной реализацией соответствующих бизнес-проектов и оказывать всемерную поддержку корейскому бизнесу для качественной реализации совместных проектов. В этих целях будет разработана Комплексная программа торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана и Кореи на 2027-2030 годы. Отдельно хочу отметить, что мы последовательно совершенствуем инвестиционный климат и создаем максимально благоприятные условия для иностранных инвесторов. Одним из важных шагов стало внедрение программы Altyn Visa, которая дает преимущества для инвесторов, реализующих проекты в нашей стране. Полагаю, что корейские предприниматели и в целом корейский бизнес активно используют предоставленные преференции, – сказал Глава государства.

В своей речи Президент обозначил ключевые направления, которые обладают значительным потенциалом для реализации совместных проектов. Первым приоритетом было названо углубление промышленного сотрудничества.

– Казахстан и Корея в настоящее время реализуют 51 промышленный проект стоимостью более 4 млрд долларов. В прошлом году в нашей стране выпущено свыше 170 тысяч автомобилей, рост составил почти 18%. Большой вклад в это внесли заводы Hyundai и Kia. Это прочная база для нашей дальнейшей работы, нацеленной на повышение локализации и выпуск технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Что касается процесса локализации, то я внимательно наблюдаю за этим процессом. Конечно, это не вопрос одного дня и одной ночи, но нужно постоянно идти вперед в указанном направлении, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул важность развития партнерства в области критически важных материалов. По его словам, Казахстан обладает богатыми залежами и месторождениями критически важных минералов и редкоземельных металлов.

– Мы производим медь, хром, титан и многие другие элементы, которые определены Правительством Кореи как приоритетные стратегические ресурсы. Учитывая передовой технологический опыт Кореи, предлагается сформировать пул адресных инвестиционных проектов полного цикла по геологоразведке, добыче, глубокой переработке и производству критически важных материалов, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что особую актуальность приобретает расширение транспортной взаимосвязанности. По его мнению, уникальное географическое положение Центральной Азии открывает значительные возможности для укрепления транспортно-логистической связанности всего Евразийского континента.

– Важную роль в этом играет Транскаспийский международный транспортный маршрут, существенная часть которого проходит по территории Казахстана. В настоящее время на данный маршрут приходится порядка 85% всех сухопутных перевозок между Азией и Европой. В прошлом году контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли на 36%, по итогам восьми месяцев текущего года также фиксируется значительный рост – на уровне 18%. В ближайшие два года мы планируем увеличить пропускную способность маршрута с 6 до 10 млн тонн. Предлагаем корейским компаниям принять самое активное участие в развитии инфраструктурных проектов вдоль этого маршрута. С этой целью Правительство Казахстана сформирует портфель инвестиционных проектов для корейских партнеров, – сообщил Глава государства.

Президент указал на большие возможности, связанные с укреплением сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Он заявил, что Казахстан предпринимает усилия для того, чтобы успешно развиваться в этом направлении.

– В нашей стране создали отдельное министерство, открыли международный центр Alem.ai, запустили два суперкомпьютера. Этот год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане, что придало серьезный импульс развитию данной отрасли. Мы реализуем ряд флагманских инициатив, в том числе строительство «Долины центров обработки данных» мощностью один гигаватт. Укрепляется кадровый и научный потенциал. Начал работу первый в стране специализированный университет – Qazaq AI Research University. Для продвижения нашего технологического партнерства на качественно новый уровень предлагаем создать Центр передовых технологий «Центральная Азия – Корея», возможно, на базе Alem.ai в Астане, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельный блок выступления был посвящен сфере сельского хозяйства. Глава государства сообщил, что по итогам прошлого года Казахстан собрал рекордный урожай зерновых – порядка 27 млн тонн.

– Экспорт агропромышленной продукции осуществляется более чем в 70 стран мира, достигнув 7 млрд долларов. Казахстан располагает земельными ресурсами, в то время как Корея – признанный лидер в области высокоэффективного и технологичного сельского хозяйства. Предлагается объединить наши конкурентные преимущества и создать совместный кластер пищевой промышленности, ориентированный на производство, глубокую переработку и экспорт продукции на внешние рынки. Казахстан предлагает корейским компаниям не просто емкий рынок, а широкие возможности для размещения производств, внедрения технологий и выхода на рынки Евразийского континента. Это откроет новые перспективы для корейского бизнеса и обеспечит реальный мультипликативный эффект для всего региона, – считает Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что экономический успех региона неотделим от устойчивого развития каждой из стран.

– Укрепление взаимосвязанности Центральной Азии позволит в полной мере раскрыть ее совокупный экономический потенциал, создать новые возможности для международного бизнеса и придать дополнительный импульс реализации масштабных совместных проектов. Уверен, что углубление сотрудничества с Республикой Корея – одним из мировых технологических и экономических лидеров – позволит ускорить достижение этих целей, – подытожил Глава государства.

В ходе мероприятия также выступили Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.