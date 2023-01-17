Токаев выступил на инвестиционном круглом столе Казахстан - ОАЭ

Президент , Международное сотрудничество , Поездки
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Президент выразил надежду на то, что экономическое партнерство между двумя странами продолжит диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе Казахстан – ОАЭ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В своем выступлении президент Казахстана поприветствовал участников инвестиционного круглого стола Казахстан – ОАЭ и поблагодарил Федерацию торгово-промышленных палат Эмиратов за организацию мероприятия. Он высоко оценил динамичное сотрудничество с эмиратами.

"Партнерство между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами зиждется на двух столпах: огромном экономическом потенциале и деловых интересах, с одной стороны, а также взаимном уважении и общих ценностях, с другой. Между нашими странами установлены и уже более 30 лет поддерживаются образцовые отношения. Не случайно ОАЭ являются нашим ключевым региональным торгово-экономическим партнером. ОАЭ инвестировали около 3 миллиардов долларов в Казахстан, а Казахстан инвестировал более миллиарда долларов в Эмираты. К концу 2022 года товарооборот между нашими странами составил 600 миллионов долларов. Это большое достижение. Но есть еще куда стремиться!" – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что на сегодняшней встрече с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном было решено работать над достижением цели – увеличить товарооборот до 1 млрд долларов.

"Конечно, достижение этой цели во многом будет зависеть от людей, сидящих в этом зале. Кроме того, намеченный на июнь международный форум в Астане откроет возможности для налаживания деловых и коммерческих отношений между нашими компаниями", – пригласил арабских инвесторов глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал ключевые области, в которых Казахстан и ОАЭ могли бы еще больше укрепить сотрудничество. По его словам, наша страна возлагает большие надежды на партнерство в области сельского хозяйства. Казахстан готов и желает производить и поставлять органическую сельскохозяйственную продукцию на рынок ОАЭ. Он пригласил как уже работающие в Казахстане, так и другие эмиратские компании инвестировать в пищевую промышленность.

"Мы входим в десятку ведущих стран мира по разведанным запасам критически важных материалов и редкоземельных металлов. Мы являемся крупнейшим производителем урана, титана, хрома и других материалов. Многие другие месторождения еще не разведаны. Учитывая серьезные технологические сдвиги, значение критически важных материалов будет расти. Нам нужны инвестиции и опыт, чтобы полностью реализовать наш потенциал в этой сфере. Чтобы повысить свою привлекательность, мы приняли усовершенствованный модельный контракт на разработку сложных газовых и нефтяных месторождений. Он обеспечивает более высокую правовую защиту и налоговые льготы. Мы также создали Национальную геологическую службу и соответствующую цифровую платформу для поддержки инвесторов. С 2023 года новые стратегические проекты в горно-металлургическом секторе будут освобождены от уплаты налога на добычу полезных ископаемых на срок до пяти лет", – подчеркнул президент.

В выступлении было отмечено, что Казахстан и ОАЭ разделяют приверженность углеродной нейтральности. Глава нашего государства пожелал ОАЭ успехов в проведении COP28.

"Наша страна первой в регионе СНГ ратифицировала Парижское соглашение и разработала национальную стратегию достижения углеродной нейтральности. К 2035 году мы планируем ввести 11 гигаватт чистой энергии и полностью преобразовать энергетический сектор. В этой связи мы приветствуем намерение компании Masdar построить в Казахстане крупный ветропарк. Проекты по производству возобновляемой энергии с накопительными мощностями являются нашим приоритетом. Мы надеемся, что это только начало. Учитывая впечатляющие результаты эмиратских компаний в разработке "зеленого" водорода, я бы также призвал вас изучить аналогичные возможности в Казахстане", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что нарушения в цепочке поставок, вызванные геополитической напряженностью, повысили важность логистических и транспортных сетей и проектов. По его мнению, Казахстан открывает прямой выход на рынки, насчитывающие более миллиарда потребителей, включая Евразийский экономический союз, Центральную Азию и Китай.

"Центральная Азия – большой и динамично развивающийся регион с высокими темпами роста и большим будущим. Мы планируем построить целый ряд трансграничных торговых и логистических центров для укрепления нашей торговли и связей в Центральной Азии. Кроме того, Казахстан – большая страна, которая нуждается в качественных дорогах. Вместе с нашими соседями и Европейским Союзом мы работаем над созданием "Цифрового транспортного коридора". Наша цель – устранить все существующие барьеры и надежно соединить Восток и Запад, Север и Юг. Мы считаем, что эмиратские компании, безусловно, могут извлечь выгоду из этого роста и укрепления взаимосвязей. Именно поэтому я полностью поддерживаю сотрудничество с Abu Dhabi Ports по созданию морской и портовой инфраструктуры в нашей стране", – подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что ожидает полного завершения строительства "Абу-Даби Плаза" в Астане. Это здание, самое высокое в Центральной Азии, станет символом не только нашей столицы, но и партнерства между Казахстаном и ОАЭ.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан стремится стать региональным технологическим хабом в Центральной Азии.

"Новый вектор нашего развития основан на широкомасштабной цифровизации экономики и государственных услуг. По оценке ООН, Казахстан занимает 28-е место в мире по развитию электронного правительства и 8-е место – по онлайн-услугам. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цифровизация создаст 150 тысяч рабочих мест и станет основой нашего экономического развития. Мы хотим использовать опыт ведущих эмиратских компаний в этой области. Наше сотрудничество с G42 по внедрению искусственного интеллекта, систем управления данными, цифровизации систем здравоохранения – хороший пример того, что нас ждет в будущем", – отметил президент.

Наряду с этим глава государства обратил внимание на то, что Казахстан активно работает над созданием сильного финансового сектора мирового уровня.

"В Международном финансовом центре "Астана" сегодня базируются 1700 компаний из 64 стран. В МФЦА действуют основанная на международном общем праве юридическая система, независимый суд и арбитражный центр, налоговые льготы и специальный трудовой режим. Сегодня Центр активно сотрудничает с Дубайским международным финансовым центром и Глобальным рынком Абу-Даби. Мы особенно нацелены на дальнейшее сотрудничество в области финансовых технологий, "зеленого" финансирования и исламских финансов", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил надежду на то, что экономическое партнерство между нашими странами продолжит диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.

"Правительство готово оказать вам любую поддержку, необходимую для ведения бизнеса в Казахстане. Вы можете рассчитывать на безопасную и стабильную инвестиционную среду. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет стимулировать дальнейшее экономическое сотрудничество между двумя странами. У нас общее многообещающее будущее. И наша общая ответственность – превратить эти обещания в реальность", – подчеркнул глава государства.

В ходе мероприятия также выступили министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи, председатель федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Абдулла Аль-Мазруи, заместитель руководителя инвестиционной программы Mubadala по России и СНГ Абдулла Аль-Марзуки, управляющий директор и главный исполнительный директор Abu Dhabi Ports Group Мухаммед Аль-Шамиси, главный операционный директор группы G42 Мансур аль-Мансури, главный исполнительный директор Masdar Мухаммед аль-Рамахи, председатель Ayana Holding Абдулла бен Лахедж, управляющий директор Metito Рами Гандур, вице-президент и главный исполнительный директор Al Badie Group Халед аль-Бади, главный исполнительный директор Royal Strategic Partners Хамад аль-Али.

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