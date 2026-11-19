Фото: пресс-служба Президента РК

В своем выступлении Глава государства отметил, что проходящий круглый стол предоставляет возможность вывести партнерство на качественно новый уровень.

– Сегодня это важно как никогда. Нынешняя геополитическая напряженность оказывает влияние на сферы знаний и технологий. Научное сотрудничество все чаще рассматривается сквозь призму безопасности. Передовые достижения все реже воспринимаются как общее достояние и все чаще становятся инструментом конкурентной борьбы. Это происходит в то время, когда знания и технологии становятся основными движущими силами развития. Искусственный интеллект, новые материалы, энергетические и биотехнологии трансформируют экономику, рынок труда и саму систему образования, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что успеха добьются только те страны, которые способны генерировать новые знания, готовить квалифицированные кадры и воплощать научные идеи в технологии.

– Мы позиционируем себя как ответственного участника международного сообщества и связующее звено между различными регионами. Развитие человеческого капитала, продвижение образования, науки и инноваций – ключевые направления национальной стратегии. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что впервые в нашей истории эти приоритеты закреплены в Конституции в качестве стратегического направления деятельности государства. В своем Послании народу Казахстана в этом году я акцентировал внимание на необходимости ускоренного технологического обновления, укрепления связей между наукой и производством, а также подготовки наших граждан к условиям новой цифровой экономики. Достижение этих целей требует не отдельных инициатив, а последовательных и скоординированных усилий государства, университетов и бизнеса, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане всегда открыты к сотрудничеству с ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира.

– Как вы видите, первоначальный этап этой работы уже завершен. Создана необходимая инфраструктура, официально оформлены партнерские соглашения, и в самое ближайшее время ожидается начало полноценной работы филиалов зарубежных университетов. Следующий шаг – наполнить наше сотрудничество реальным содержанием посредством проведения совместных исследований, разработки новых технологий и внедрения практических решений, отвечающих потребностям нашей экономики, – заметил Президент.

В этом контексте Глава государства обозначил приоритетные направления сотрудничества.

– В первую очередь, это водная безопасность. Для Центральной Азии это вопрос экономической и социальной стабильности. Я бы даже сказал, что это вопрос нашего выживания. Управление трансграничными реками, создание современных систем мониторинга, внедрение водосберегающих технологий и развитие научно обоснованной водной дипломатии требуют объединения экспертного потенциала разных стран. В этой работе мы рассчитываем на опыт и возможности Университета Организации Объединенных Наций, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вторым актуальным направлением Президент назвал подготовку квалифицированных кадров, необходимых для масштабной трансформации страны.

– Казахстан приступает к реализации инициативы «Народная стройка». Под этим следует понимать не просто строительство отдельных объектов. Речь идет о масштабном обновлении национальной инфраструктуры – от энергетики, включая атомную энергетику, до транспорта, водного хозяйства и цифровой инфраструктуры. Основной принцип этой общенациональной инициативы предельно прост: «Строить, еще раз строить». По сути, это наш ответ на вызовы новой эры искусственного интеллекта. Реализация столь беспрецедентной по своим масштабам задачи требует подготовки нового поколения инженеров, технических специалистов и исследователей. Приглашаем наших партнеров объединить усилия в подготовке таких кадров и проведении прикладных исследований по обозначенным приоритетным направлениям, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым интегрировать искусственный интеллект в сферу образования и науки. По его мнению, внедрение ИИ не должно ограничиваться простой закупкой программного обеспечения.

– Нужны современные учебные программы, подготовка преподавательского состава, создание надежной цифровой инфраструктуры и выработка четких принципов ответственного использования искусственного интеллекта. Мне было бы интересно услышать ваше мнение о том, что сегодня сдерживает наше взаимодействие. Насколько финансовые ограничения, административные процедуры или барьеры для академической мобильности препятствуют нашей совместной работе? Необходимо выявить эти препятствия, чтобы устранить их. Какие проекты мы можем запустить уже в ближайшей перспективе? Какие конкретные обязательства готова взять на себя каждая из сторон? Рассчитываю на содержательную дискуссию, по итогам которой будут приняты конкретные решения, – обратился к участникам круглого стола Президент.

Глава государства выразил уверенность, что сегодняшняя дискуссия откроет новую страницу сотрудничества, которая будет отмечена более глубоким практическим взаимодействием.

– Прежде всего, мы создаем реальную инфраструктуру. Я имею в виду кампусы соответствующих университетов. Здесь упоминался Московский институт международных отношений как очень хороший пример, а также Кардиффский университет. И то, что я увидел сейчас, производит очень сильное впечатление, надеюсь, в следующем году мы запустим здесь, в Астане, несколько кампусов. И эта работа, безусловно, должна продолжаться, потому что это для нас первостепенный приоритет. Кроме того, я готов оказать любую поддержку любому университету, который хотел бы открыть свои филиалы здесь, в столице Казахстана, или в других регионах страны. Как я уже говорил на конференции и на форуме, я очень заинтересован в том, чтобы сохранить и удержать здесь, в Казахстане, экспертный потенциал, знания и опыт. Потому что для нас наука, образование и высокие технологии чрезвычайно важны, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе круглого стола также выступили ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов, президент Северокитайского университета водных ресурсов и электроэнергетики Лю Цзюньго, президент Кардиффского университета Ларнер Венди, президент Сеульского киберуниверситета Ли Ынджу, президент Урумчийского профессионального университета Гэ Чэнгуан, президент Университета Анхальта Йорг Багдан, ректор Университета Гази Угур Унал и ректор Национального исследовательского ядерного университета Владимир Шевченко.