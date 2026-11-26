В своем выступлении Глава государства поблагодарил Президента Владимира Путина за приглашение на форум, объединивший специалистов в области искусственного интеллекта самого высокого уровня, а также высоко оценил достижения России в науке и технологиях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Россия испокон веков была известна и уважаема своими гениальными учеными-изобретателями, в том числе в сфере инженерии. Именно здесь и сейчас было бы уместно назвать имена таких титанов науки, как Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Кулибин, Николай Лобачевский, Андрей Колмогоров, Александр Попов, Сергей Королев, Константин Циолковский, Игорь Курчатов, Петр Капица и многие другие. Назвать всех, наверное, бумаги и времени не хватит. Знаковой вехой в формировании нового технологического уклада стало создание под руководством академика Сергея Лебедева одной из первых в мире электронных вычислительных машин», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент Казахстана, эти славные традиции получают достойное продолжение в современной России.