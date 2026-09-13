Токаев выступил на саммите «БРИКС плюс» в Нью-Дели

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которое проходит в Нью-Дели. Глава государства выступил с речью на тему «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В начале выступления Президент поблагодарил Премьер-министра Индии Нарендру Моди за гостеприимство и организацию саммита. Касым-Жомарт Токаев отметил символичность проведения встречи в Нью-Дели и роль председательства Индии в год 20-летия сотрудничества в рамках БРИКС.

"Символично, что наша встреча проходит в Нью-Дели – городе, олицетворяющем уникальное богатое культурное наследие Индии. В год 20-летия сотрудничества в рамках БРИКС председательство Индии придало особый импульс актуальнейшей повестке, ориентированной на интересы людей и основанной на принципе «Человечество превыше всего", – сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на растущую роль объединения в мировой экономике и международных отношениях. По его словам, БРИКС представляет почти половину населения планеты и 40% мирового ВВП. Такой масштаб, подчеркнул Президент, дает объединению значительные возможности и одновременно возлагает ответственность за преодоление разобщенности и достижение конкретных результатов.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев отметил, что реализация этого потенциала напрямую связана с решением фундаментальных проблем мирового сообщества и восстановлением доверия между ведущими державами.

"Однако в полной мере реализовать этот потенциал будет невозможно без решения фундаментальных проблем, стоящих перед мировым сообществом, и восстановления уровня доверия между ведущими державами. Эта тенденция отражена в опубликованном в 2026 году Глобальном индексе миролюбия, в котором используется понятие «Великая фрагментация» – эпоха геополитической конфронтации, роста милитаризации, ослабления многосторонних институтов и усиления торговых барьеров. В прошлом году глобальный экономический ущерб от насилия достиг почти 22 трлн долларов, или 10% мирового ВВП. Это тревожный сигнал. Мы видим, что региональные конфликты выходят далеко за пределы зон непосредственного противостояния и оказывают серьезное воздействие на мировую экономику. Нарушение работы важнейших морских маршрутов выявило уязвимость глобальных энергетических, продовольственных и торговых цепочек", – отметил Глава государства.

Еще одной серьезной проблемой Президент Казахстана назвал растущую угрозу трансграничной инфраструктуре

"Поэтому мир и стратегическая стабильность являются необходимыми условиями для экономического и устойчивого развития. Однако речь идет далеко не только об экономике. Приоритетом должен стать переход от деэскалации региональной напряженности к долгосрочной стабильности посредством политического диалога и последовательной дипломатии. В более широком контексте эрозия архитектуры международной безопасности и затяжные конфликты повышают риск новой гонки вооружений, а также стратегических просчетов и ошибочных решений. Поэтому крайне необходим диалог на высоком уровне между ядерными державами в целях снижения ядерных рисков, в том числе связанных с новыми технологиями", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что снижение уровня доверия между ведущими державами ограничивает возможности Организации Объединенных Наций действовать эффективно.