Токаев выступил на саммите «БРИКС плюс» в Нью-Дели

Президент

Глава государства заявил о необходимости восстановления доверия между ведущими державами

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которое проходит в Нью-Дели. Глава государства выступил с речью на тему «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В начале выступления Президент поблагодарил Премьер-министра Индии Нарендру Моди за гостеприимство и организацию саммита. Касым-Жомарт Токаев отметил символичность проведения встречи в Нью-Дели и роль председательства Индии в год 20-летия сотрудничества в рамках БРИКС.

"Символично, что наша встреча проходит в Нью-Дели – городе, олицетворяющем уникальное богатое культурное наследие Индии. В год 20-летия сотрудничества в рамках БРИКС председательство Индии придало особый импульс актуальнейшей повестке, ориентированной на интересы людей и основанной на принципе «Человечество превыше всего", – сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на растущую роль объединения в мировой экономике и международных отношениях. По его словам, БРИКС представляет почти половину населения планеты и 40% мирового ВВП. Такой масштаб, подчеркнул Президент, дает объединению значительные возможности и одновременно возлагает ответственность за преодоление разобщенности и достижение конкретных результатов.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев отметил, что реализация этого потенциала напрямую связана с решением фундаментальных проблем мирового сообщества и восстановлением доверия между ведущими державами.

"Однако в полной мере реализовать этот потенциал будет невозможно без решения фундаментальных проблем, стоящих перед мировым сообществом, и восстановления уровня доверия между ведущими державами. Эта тенденция отражена в опубликованном в 2026 году Глобальном индексе миролюбия, в котором используется понятие «Великая фрагментация» – эпоха геополитической конфронтации, роста милитаризации, ослабления многосторонних институтов и усиления торговых барьеров. В прошлом году глобальный экономический ущерб от насилия достиг почти 22 трлн долларов, или 10% мирового ВВП. Это тревожный сигнал. Мы видим, что региональные конфликты выходят далеко за пределы зон непосредственного противостояния и оказывают серьезное воздействие на мировую экономику. Нарушение работы важнейших морских маршрутов выявило уязвимость глобальных энергетических, продовольственных и торговых цепочек", – отметил Глава государства.

Еще одной серьезной проблемой Президент Казахстана назвал растущую угрозу трансграничной инфраструктуре

"Поэтому мир и стратегическая стабильность являются необходимыми условиями для экономического и устойчивого развития. Однако речь идет далеко не только об экономике. Приоритетом должен стать переход от деэскалации региональной напряженности к долгосрочной стабильности посредством политического диалога и последовательной дипломатии. В более широком контексте эрозия архитектуры международной безопасности и затяжные конфликты повышают риск новой гонки вооружений, а также стратегических просчетов и ошибочных решений. Поэтому крайне необходим диалог на высоком уровне между ядерными державами в целях снижения ядерных рисков, в том числе связанных с новыми технологиями", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что снижение уровня доверия между ведущими державами ограничивает возможности Организации Объединенных Наций действовать эффективно.

"Тем не менее альтернативы ООН не существует. Реформа должна укрепить ее потенциал в сфере предотвращения конфликтов и принятия коллективных решений. Устав ООН следует соблюдать последовательно, а не избирательно. Реформа Совета Безопасности должна отражать современные реалии и обеспечивать справедливое представительство Азии, Африки и Латинской Америки. Развивающиеся средние державы также должны иметь более весомый голос в принятии глобальных решений, поскольку они способны поддерживать диалог и содействовать преодолению геополитических разногласий и противоречий. В качестве страны-партнера Казахстан рассматривает БРИКС как открытую платформу для практического сотрудничества, которая дополняет многостороннюю систему с центральной ролью ООН и связывает народы, регионы и рынки. Наш неизменный принцип – искать точки соприкосновения по каждому сложному вопросу. Этот подход отражает нашу сбалансированную, ориентированную на достижение конкретных целей внешнюю политику, основанную на стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми партнерами", – подчеркнул Президент.
#президент #Касым-Жомарт Токаев #Индия #БРИКС+

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