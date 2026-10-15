Президент выступил на VII саммите СВМДА

Президент
Дана Аменова
корреспондент

В начале выступления Глава государства выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гостеприимство и превосходную организацию саммита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамичное председательство азербайджанской стороны, направленное на расширение потенциала СВМДА как уникальной площадки для диалога, укрепления доверия и всестороннего сотрудничества.

«Для Казахстана Совещание имеет особое значение. Более трех десятилетий назад наша страна выступила инициатором создания этого форума с целью укрепления взаимного доверия и содействия обеспечению безопасности в нашем большом регионе. С этого момента СВМДА успешно объединяет государства-участники во имя достижения взаимовыгодных результатов. На сегодняшний день эта площадка остается уникальным форумом, который изначально создавался для обеспечения безопасности и укрепления доверия в Азии в формате прямого всеобщего диалога. Государства – участники СВМДА охватывают почти 90 процентов территории Азии и представляют более половины населения земного шара. Далеко не все международные институты могут заявить о столь внушительном масштабе своей деятельности», – подчеркнул Глава государства.

Президент обратил внимание, что такой масштаб отражает колоссальный потенциал СВМДА, движущей силой которого выступает энергичное молодое поколение, стремящееся строить общее будущее.

«Дух СВМДА, отражающий нашу искреннюю приверженность формированию безопасной и процветающей Азии, стал по-настоящему узнаваемым брендом. Рад приветствовать Лаос, который сегодня присоединяется к СВМДА в качестве полноправного государства-участника», – сказал Касым-Жомарт Токаев.                                                                               

Глава государства отметил, что саммит проходит в период, когда сама значимость форума подвергается серьезной проверке на прочность. Он полагает, что мир сталкивается с чрезвычайно сложными и беспрецедентными вызовами, требующими глубокого осмысления и выверенных ответов.

«По сути, происходит постепенное размывание самих основ архитектуры международной безопасности, сопровождающееся опасным смещением приоритетов в пользу силы и в ущерб верховенству права. В 2025 году мир столкнулся с наибольшим числом вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны. Цена этих конфликтов измеряется человеческими жизнями, а не только статистическими показателями. За один только год было подтверждено более 37 тысяч случаев гибели мирных жителей в ходе 20 вооруженных конфликтов. Свыше 117 миллионов человек остаются вынужденными переселенцами, а 266 миллионов испытывают нехватку продовольствия. Эта тенденция подрывает результаты многолетних совместных политических усилий, направленных на достижение глобальной стабильности и безопасности. Поэтому очевидно, что Азии необходимы более сильные институты. Эпоха деклараций о намерениях подходит к концу», – заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на VI саммите в Астане в 2022 году участники СВМДА договорились о преобразовании Совещания в полноценную международную организацию.

«В настоящее время Азербайджан в качестве председателя достойно выполняет эту миссию, и мы ожидаем принятия Устава СВМДА, который станет дорожной картой нашей дальнейшей деятельности. Позиция Казахстана по вопросу трансформации СВМДА основывается на ранее принятых нами обязательствах и готовности проявлять необходимую гибкость для достижения общего понимания, а также выработки соответствующих договоренностей. Сохраняя азиатские корни, Совещание должно оставаться открытым для сотрудничества с глобальными партнерами. Организация должна продвигать модель безопасности, основанную на последовательном диалоге и конструктивных консультациях в духе взаимного доверия», – считает Глава государства.

#Токаев #саммит #СВМДА

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