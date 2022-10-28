Фото пресс-службы президента РК
Президент , Международное сотрудничество

Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Глава государства принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения, отметили в Акорде.

В ходе сессии были обсуждены результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года.

Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана отметил, что конфликт следует урегулировать исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами.

В саммите также приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

 

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