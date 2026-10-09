Глава государства выступил с инициативой наладить обмен лучшими практиками в области ИИ

Дана Аменова
корреспондент

Президент подчеркнул возрастающую роль цифровизации и использования ИИ

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – участников СНГ выступил с инициативой наладить механизм обмена опытом и лучшими практиками в области стратегий искусственного интеллекта, законодательства и мер государственной поддержки с участием научных центров, университетов, компаний и стартапов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Он также предложил провести в первом квартале 2027 года в Астане специальный форум с участием специалистов в сфере ИИ под эгидой СНГ.

По мнению Главы государства, важным представляется усиление культурно-гуманитарных контактов, поскольку именно тесные человеческие связи, взаимное доверие, идентичный менталитет, а также русский язык лежат в основе уникального характера СНГ. По предложению Казахстана принято Заявление глав государств СНГ о развитии сотрудничества в области культуры. Учрежден Форум волонтеров СНГ, который впервые прошел в Астане в августе этого года.

«Хотел бы попутно проинформировать вас, что само понятие волонтерства, или политики добрых дел, зафиксировано в нашей новой Конституции, то есть волонтеры получили конституционный статус со всеми вытекающими отсюда для них благоприятными последствиями. Благодарю коллег и правительства стран СНГ за неизменную поддержку наших инициатив. Важно отметить и огромное значение русского языка в отношениях между нашими странами. Этот язык способствует взаимопониманию, расширению образовательных, научных и межчеловеческих контактов. Это неоспоримый факт. Поэтому прошу уважаемых коллег поддержать деятельность Международной организации по русскому языку. У данной организации благоприятные перспективы», – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что крайне важно сохранить бережное отношение к языковому и культурному многообразию государств СНГ, проявлять должное уважение к истории, традициям, культуре всех народов, а также вести поиск более эффективных форм сотрудничества в гуманитарной сфере для сближения наших народов.

#Токаев #СНГ #Акорда #ИИ #инициатива

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